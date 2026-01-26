Madre de Paolo Guerrero sale en defensa de Sergio Peña: "En mi familia no hay violadores"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cosas en Alianza Lima continúan complicadas luego de los recientes hechos de indisciplina ocurridos en el hotel de concentración en la ciudad de Montevideo. Como se sabe, uno de los implicados en la denuncia de abuso sexual hecha por una joven argentina es el volante Sergio Peña quien inmediatamente fue separado del club.

Doña Peta sale en defensa de Sergio Peña

A solo horas de conocerse los hechos, el también volante de la Selección Peruana emitió un comunicado donde rechazó contundentemente el delito del que era acusado. Ahora, esta versión fue respaldada por la madre de Paolo Guerrero a su salida de la Tarde Blanquiazul 2026.

La madre de Paolo Guerrero, quien es familiar de Sergio Peña, aseguró que el caso debe investigarse a profundidad ya que confía en la inocencia de su sobrino. Además, recalcó que dentro de su familia nunca hubo nadie que fuera acusado de tan grave como el que se ha mencionado.

"Que investiguen bien porque puede ser inocente. En mi familia nunca ha habido violadores", fue la tajante respuesta de Doña Peta a un medio local.

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula

Una postula similar fue adoptada por Daniela Darcourt respecto a lo sucedido con Luis Advíncula quien habría sido agredido por un grupo de barristas íntimos. La salsera y amiga del futbolista aseguró que el lateral se encuentra muy tocado con esta situación por lo que lamentó el accionar de los aficionados.

"Fuera de que Luis es mi hermano y yo lo respaldo con todas las fuerzas de mi corazón, es parte de mi familia, soy hincha de Alianza y se han ido en contra de personas que no han tenido nada que ver, tanto Luis Como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados, te lo digo de primera mano porque se que mi hermano ha estado bastante tocado por esto", indicó.

Por ello, pidió que esta conducta de los hinchas no vuelva a suceder ya que podría ocasionar un hecho aún más grave debido a la violencia utilizada.

"Estamos hablando de la integridad de seres humanos, no solamente de los jugadores sino también de los hinchas. Un mal golpe, un mal empujón de cualquier persona, ha podido pasar cualquier otra cosa y se ha podido salir mucho más de control", agregó a América Espectáculos.

En resumen, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero y tía de Sergio Peña, salió en defensa de su sobrino asegurando que en su familia nunca hubo violadores.