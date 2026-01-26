Muere Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje mexicano y voz de 'Topo Gigio'

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en doblaje latinoamericano. Se confirmó la muerte del querido y reconocido actor Gabriel Ernesto Garzón Lozano, quien le dio la voz al entrañable personaje de Topo Gigio, el famoso ratoncito italiano cuya dulce voz y ternura marcaron a varias generaciones.

Muere actor que dio voz a 'Topo Gigio'

El humorista Jorge Falcón, a través de sus redes sociales, anunció que el actor de doblaje y comediante Gabriel Garzón falleció el último fin de semana, precisamente el domingo 25 de enero, a los 57 años, dejando un gran vacío en los corazones de aquellos que lograron conocerlo de cerca y entre sus seguidores quienes lo recuerdan por su entrañable voz que le dio a 'Topo Gigio', que marcó varias generaciones.

"Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en un buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, como información preliminar se reveló que el actor de doblaje habría fallecido luego de atravesar un delicado estado de salud que se había agravado en las últimas semanas. Tras el anuncio, seguidores, colegas y figuras del medio del entretenimiento compartieron mensajes de condolencias y recuerdos en honor al actor, resaltando su trabajo en la comedia y el doblaje.

Amigos y seguidores lamentan su pérdida

A las condolencias se sumó el actor y director Javier Herranz, quien dedicó sentidas palabras a Garzón, recordándolo no solo por su talento, sino también por su calidad humana. En su mensaje, lamentó profundamente la partida del artista y envió su apoyo a la familia del fallecido, en especial a su hija y hermana.

La actriz Dacia Arcaraz, recordada por telenovelas como 'La pícara soñadora', 'Pobre niña rica' y 'María Belén' también dedicó unas palabras a la memoria de Garzón Lozano. "Hoy es un día triste: se nos adelantó uno de mis mejores amigos, un hombre encantador, simpático, amoroso y con un gran talento", expresó en redes.

¿Quién fue Gabriel Garzón Lozano?

Gabriel Garzón, nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Se formó en la creación de muppets en Estados Unidos y en 1994 se convirtió en la voz del entrañable 'Topo Gigio' para el público mexicano, personaje al que dio vida durante varios años y distintos proyectos luego de que el productor Javier Toledo lo invitó a realizar una prueba para interpretar a la figura, y que le permitió el reconocimiento internacional.

También participó en diversos programas infantiles y de comedia como 'Una sonrisa con Cepillín', 'La Casa de la Risa' y 'El espacio del Tío Gamboín'. En 2006, asumió nuevamente al personaje en contenidos especiales realizados durante el Mundial de fútbol.

El actor de doblaje mexicano Gabriel Garzón será recordado por haber prestado su voz a uno de los personajes más queridos de la televisión infantil, dejando una huella imborrable en generaciones que crecieron escuchando a 'Topo Gigio'.