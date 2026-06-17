Luis Miguel fue operado de emergencia del corazón en Estados Unidos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido cantante mexicano Luis Miguel fue ingresado a un establecimiento de salud para ser operado de emergencia del corazón en Estados Unidos, según una revista española. Dada la información difundida hasta el momento, el intérprete llevaría dos semanas internado bajo un estricto cuidado médico, una situación que ha despertado las alarmas de los medios de comunicación y de sus millones de fans alrededor del mundo.

Lo que se sabe del estado de salud del cantante

Hasta el momento, se sabe que la salud de Luis Miguel es favorable, dado que ha respondido de manera correcta a la intervención quirúrgica de su corazón que se llevó a cabo en el hospital Mount Sinai de Nueva York. Sin embargo, aún se encuentra recibiendo cuidados específicos para que pueda superar este complicado episodio que puso en riesgo su salud.

#17Jun Luis Miguel está hospitalizado en Nueva York por intervención muy delicada 🥺



Según la revista Semana, el "Sol de México" tiene dos semanas internado en el centro especializado en cardiología. 🙏 pic.twitter.com/e2BnPnt6m1 — 2001online (@2001OnLine) June 18, 2026

El reconocido intérprete de boleros y baladas permanece internado y acompañado por su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, quien ha estado a su lado durante todo el proceso de recuperación. Aunque los especialistas evalúan la posibilidad de darle el alta en los próximos días, el artista aún debe someterse a una serie de exámenes que permitan determinar su estado de salud y autorizar su regreso a casa.

Asimismo, el director de la revista española, Jorge Borrajo, mencionó que todo lo que concierne al estado de salud de Luis Miguel se mantiene en reserva pero, hay una buena evolución en su procedimiento.

"La operación y la recuperación están siendo muy favorables. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial", precisó.

De acuerdo lo que se sabe, la persona que lo intervino, Valentín Fuster es un especialista en enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis y trombosis. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial de alguna empresa que represente al cantante o de parte de el mismo dando noticias o informaciones sobre su ingreso al establecimiento médico.

Se espera que, en los próximos días, coincidiendo con la dada de alta mencionada por las fuentes periodísticas españolas, se conozcan más detalles sobre su estado de salud, un motivo que ha causado preocupación en la gran cantidad de seguidores que tiene Luis Miguel alrededor del mundo.

En conclusión, el cantante mexicano Luis Miguel fue operado de emergencia del corazón en Estados Unidos y los reportes de su estado de salud se conocerían próximamente, según se vaya ampliando la información.