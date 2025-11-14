Samahara Lobatón se quiebra al realizar inesperada confesión en redes: "Has sido muy valiente"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón sigue causando revuelo en la farándula peruana. Esta vez, la hija de Melissa Klug sorprendió a sus seguidores en redes sociales al lanzar una inesperada confesión relacionada con su último bebé con Bryan Torres. ¿Qué le pasó a la influencer?

Samahara Lobatón revela inesperado dato de su bebé

Samahara Lobatón, hace casi un mes anunció el nacimiento de su segundo bebé con Bryan Torres, en Estados Unidos. Según relató en aquella ocasión, su parto se adelantó inesperadamente durante el viaje que realizó con sus dos hijas y el encargado de dar la noticia fue Bryan Torres a través de una emotiva publicación mostrando al recién nacido dentro de una incubadora, mientras él lo observaba mediante una videollamada.

En medio de toda esa situación, la joven influencer no dudó en dar detalles de su parto y como era de esperarse, no podía faltar la pregunta sobre cómo estaba actualmente la relación con el salsero. Es así como la hija de Melissa Klug no dudó en dejar en claro que su romance va "viento en popa" e incluso, descartó que le haya colocado alguna vez a su pareja un GPS tras rumores de infidelidades en el pasado.

Pero esta vez, Samahara remece el mundo del espectáculo al no dudar en publicar una historia en su cuenta de Instagram, pero no relacionado con el cantante de Barrio Fino, sino con su tercer bebé, a quien llamó Asael.

Samahara Lobatón y su emotivo mensaje en redes sociales

Pues bien, en el material audiovisual compartido por la joven, se aprecia el pasillo del hospital donde habría dado a luz y rápidamente la cámara enfoca a su bebé dentro de una incubadora. Sobre estas imágenes, Samahara Lobatón reveló que el menor estuvo seis días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a su parto prematuro.

La influencer no dudó en calificar como un pequeño guerrero a su bebé por todo el difícil momento que atravesó al momento de llegar a este mundo.

"El video con más personal que he subido. Noviembre es el mes de los prematuros. Mi bebé nació a las 34 semanas, pesó 2480 gramos y midió 43 cm. Estuvo seis días en UCI. Gracias, chino, tú has sido muy valiente", escribió la hija de Abel Lobatón.

Cabe destacar que su bebé, pese a que necesitó cuidados urgentes cuando nació, se encuentra con salud estable, y, hace algunos días, pudo encontrarse por primera vez con su papá, Bryan Torres.

Es así como Samahara Lobatón causó revuelo entre sus seguidores en redes al revelar que su último hijo nació prematuramente y estuvo 6 días en UCI, en EE. UU. La influencer abrió su corazón y compartió el duro momento que vivió en su parto.