Samahara Lobatón revela que Paul Michael habría intentado coquetearle: "Se le van los ojos"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una conversación con Pati Lorena, Melissa Klug y Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón confesó que Paul Michael, pareja de Pamela López, le habría lanzado comentarios que parecían insinuarse mientras compartían la misma habitación en La Granja VIP Perú.

Samahara Lobatón y su inesperada confesión

Samahara Lobatón decidió contar detalles de su convivencia con Paul Michael durante la primera semana en La Granja VIP Perú.

Samahara Lobatón revela presunta insinuación de Paul Michael en 'La Granja VIP' pic.twitter.com/FNjlywdb9n — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 27, 2026

"Yo he dormido con él una semana, se le van los ojos. Yo estaba arreglando mis cosas para venir a bañarme y me dice: 'sabes los que comienzan odiándose terminan amándose'. Sabes que mi cara es muy expresiva, lo miré, le volteé los ojos y seguí haciendo mis cosas, y dice 'jajaja como amigos'", narró la influencer.

Pati Lorena también opinó sobre la situación y cuestionó que Paul Michael y Pamela López compartan el reality al mismo tiempo. Según ella, al tener a su pareja presente, los participantes no se muestran tal como son, lo que podría influir en la dinámica de convivencia.

Samahara Lobatón se enfrenta con Paul Michael

La relación entre Samahara y Paul Michael no había sido del todo tranquila en los días previos. La influencer reconoció que en algún momento lo había insultado sin conocerlo a profundidad, diciendo palabras que podrían haber cruzado un límite.

"Hay que ser adultos y asumir sus errores, decir 'muerto de hambre' no es la palabra correcta para herir a alguien porque yo no sé tu historia. Así no me interese conocerla, no tengo por qué decirte eso. Cruce un límite demasiado fuerte", expresó Samahara Lobatón.

Por su parte, Paul Michael aceptó las disculpas de la influencer, aunque deslizó que podrían estar vinculadas a la estrategia de juego, considerando que Samahara se encuentra nominada para salir del reality.

Paul Michael y su escena de celos a Pamela López

Recordemos que hace unos días, el reality mostró a Mark Vito conversando con Pamela López, quien estaba en pijama y sola fuera de la casa. Este encuentro provocó que Paul Michael la cuestionara por estar a altas horas de la noche con el tiktoker.

Según explicó la ex de Christian Cueva, la reunión se habría dado por posibles estrategias o alianzas que planeaba con Mark dentro de la competencia.

Sin embargo, el salsero puso en duda sus palabras, cuestionando por qué él no había sido incluido en ese encuentro. "¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?", expresó Paul Michael.

Así, Samahara Lobatón reveló que Paul Michael habría intentado coquetearle durante su primera semana en La Granja VIP, mientras compartían habitación. La influencer contó cómo el salsero le dijo frases que parecían insinuaciones, aunque luego aclaró que lo hacía "como amigos".