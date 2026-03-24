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Conflicto en reality

Paul Michael reacciona con celos al ver a Pamela López cerca de Mark Vito

Paul Michael reaccionó con celos tras ver a Pamela López conversando a solas con Mark Vito en 'La Granja VIP', una situación que desató tensión y reclamos dentro del reality.

Paul Michael y su escena de celos a Pamela López
Paul Michael y su escena de celos a Pamela López (Difusión)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/03/2026

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La convivencia en La Granja VIP sumó un nuevo momento de tensión luego de que Paul Michael reaccionara con celos al ver a Pamela López junto a Mark Vito, una escena que terminó en reclamos, incomodidad y una fuerte discusión frente a cámaras.

Pamela López junto a Mark Vito

Todo comenzó cuando las cámaras captaron a Pamela López conversando a solas con Mark Vito fuera de las habitaciones del reality. La escena se dio en horas de la noche y no pasó desapercibida para Paul Michael, quien reaccionó de inmediato al enterarse de lo ocurrido.

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Según se pudo ver, Pamela López salió en pijama y con una taza en la mano para sostener la conversación con el participante estadounidense, alejándose del resto de sus compañeros. Ese detalle fue suficiente para que Paul Michael mostrara su incomodidad y cuestionara la situación.

La ex de Christian Cueva, por su parte, explicó que el encuentro tenía que ver con estrategias del juego, algo común dentro de este tipo de competencias. Sin embargo, la interpretación de Paul Michael fue distinta, y la situación comenzó a escalar.

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Paul Michael y su escena de celos a Pamela López

El momento subió de tono cuando Paul Michael le exigió explicaciones a Pamela López por haber hablado a solas con Mark Vito. Frente a la situación, el cantante cuestionó directamente el motivo de la conversación privada, dejando en claro su molestia.

"¿Y por qué contigo sola? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?", fue una de las preguntas que lanzó durante el reclamo, evidenciando sus celos y desconfianza.

Ante ello, Pamela López no dudó en responder con firmeza y dejó en claro su incomodidad por la actitud de su pareja. "Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable", expresó.

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Además, la ex de Christian Cueva defendió que, dentro de un espacio compartido como el reality, no siempre es fácil encontrar momentos de privacidad y que su intención era compartir la información luego con el grupo.

Mark Vito y su inesperada reacción

En medio del intercambio de palabras, Mark Vito optó por mantenerse al margen de la discusión, observando cómo la situación se tornaba cada vez más tensa entre la pareja.

De esta manera, Paul Michael reaccionó con celos al ver a Pamela López junto a Mark Vito, una situación que terminó en reclamos y tensión dentro de La Granja VIP, generando incomodidad y un fuerte cruce en medio del reality.

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