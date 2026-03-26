La Casa de la Comedia anunció el fin de sus actividades tras ser víctimas de extorsión: "Insostenible"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un lamentable hecho. La Casa de la Comedia anunció el cierre definitivo de sus actividades tras ser víctimas de extorsión. Así lo han hecho saber a su audiencia en un sentido comunicado en el que explican que el hecho "ha llegado a un punto insostenible".

El fin de La Casa de la Comedia

El proyecto de comicidad La Casa de la Comedia ha tomado un drástica decisión que ha sorprendido a sus seguidores debido a que son blanco de la extorsión que flagela al país a diestra y siniestra.

Ese panorama ha obligado al espacio humorístico, que se ganó un espacio con su propuesta fresca y cercana al público, a anunciar la suspensión definitiva de sus grabaciones y presentaciones.

Mediante un sentido comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo explicó que tomaron esta decisión para priorizar la seguridad de todo su equipo de trabajo y se mostraron agradecidos con sus seguidores que los acompañaron desde un principio.

"Con profunda tristeza, les informamos que La Casa de la Comedia suspende de manera definitiva sus grabaciones y presentaciones. Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público, que nos acompaña cada grabación", se lee.

Además, expresaron su tristeza al manfiestar que les "duele cerrar este capítulo" en el que lograron acercarse a sus seguidores hasta tal punto de lograr formar una "familia". Finalmente, extendieron su agradecimiento por acompañarlos durante todo este tiempo.

"Gracias por cada sonrisa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamo su cariño como nuestro mayor logro", concluye el sentido pronunciamiento público.

Reacciones y comentarios

De manera inmediata, esta noticia de La Casa de la Comedia ha generado una serie de reacciones así como de comentarios no solo de sus fanáticos sino también de quienes conformaron este espacio digital y colegas.

Una de ellas fue la actual pareja de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro, quien dejó un sentido mensaje: "Gracias por todo familia, se volvieron una segunda casa para todos".

A su mensaje se sumó otra de las integrantes del programa como lo es Lisandra Lizama, expareja del empresario Mauricio Diez Canseco, quien agradeció que gracias al espacio ella es llamada "La cubana".

Mediante un inesperado comunicado, el proyecto digital La Casa de la Comedia anunció el fin de sus actividades tras ser víctimas de extorsión hasta tal punto de revelar quen la situación ha sido "insostenible".