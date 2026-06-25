Suheyn Cipriani confirma romance con empresario, pero Samantha Batallanos la hunde: "Un capítulo más"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani confirmó su relación con el empresario Luis Felipe Zapata y decidió apostar nuevamente por el amor, destacando que se trata de un hombre romántico, atento y muy detallista en los gestos que tiene con ella, lo que la ha motivado a vivir esta etapa con mayor ilusión y discreción. Sin embargo, Samantha Batallanos salió a contradecirla, debido a que ella estuvo antes con Zapata.

Suheyn está nuevamente enamorada

La ex reina de belleza afirmó que su vínculo con Luis Felipe Zapata es oficial y que ambos están construyendo una relación seria tras reencontrarse en una etapa en la que coincidieron como solteros. Según se ha conocido, el acercamiento comenzó a través de redes sociales y poco a poco se fue consolidando con salidas y momentos compartidos.

"Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor", expresó.

Con el paso del tiempo, la modelo explicó que la conexión entre ambos se fortaleció gracias a la complicidad y a los constantes detalles del empresario, quien habría tenido gestos significativos que la hicieron sentirse valorada. Por ello, decidió dar un paso adelante y apostar nuevamente por una relación, aunque esta vez buscando mayor privacidad.

"Antes he tenido tres relaciones y eran muy rápidas, todas han sido públicas y ahora voy a tratar de mantener lo más que pueda en privado", agregó.

En esa línea, Suheyn también ha dejado claro que quiere manejar este romance con más tranquilidad, alejándose de la exposición mediática que tuvieron sus relaciones anteriores, y enfocándose en construir algo más estable junto a una persona que considera especial en su vida sentimental actual.

Samantha Batallanos contraataca

Por otro lado, la reacción de Samantha Batallanos no pasó desapercibida, ya que la modelo se pronunció sobre el pasado sentimental del empresario y generó polémica con sus declaraciones, al sugerir que su vida amorosa ha sido bastante activa y cambiante a lo largo del tiempo.

"Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?", indicó.

Asimismo, Batallanos dejó entrever que su historia con el empresario ha sido significativa en su vida personal, al punto de considerarlo una persona importante incluso después de su ruptura, lo que reavivó la atención mediática sobre su relación pasada y la influencia emocional que aún podría existir entre ambos.

Finalmente, sus comentarios también incluyeron críticas indirectas sobre el comportamiento sentimental del empresario, señalando que suele involucrarse con varias mujeres, lo que generó debate en redes sociales mientras el nuevo romance entre Suheyn y Luis Felipe Zapata continúa captando la atención del público.

"A pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que he estado... Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres... hoy una, mañana otra... es así", sentenció.

Es así que, el romance entre Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata avanza entre declaraciones de afecto y gestos románticos, mientras las opiniones de Samantha Batallanos reavivan la atención sobre el pasado del empresario. El caso mezcla ilusión, controversia y recuerdos sentimentales que mantienen el tema en el foco mediático de espectáculos.