Samantha Batallanos revela el fin de su relación con Maicelo tras ampay con misterioso galán

Samantha Batallanos sorprende nuevamente tras anunciar que terminó su relación con Jonathan Maicelo, a solo un día de haber sido ampayada subiendo a un auto de alta gama e ingresando a un lujoso hotel de Miraflores con un misterioso galán.

En la última edición del programa de 'Magaly TV: La Firme', la modelo decidió romper su silencio y asegurar que se encuentra actualmente soltera debido a que ya no mantiene ningún romance con el boxeador, a quien denunció el año pasado por agresión física y verbal.

Entre los motivos que dio a conocer del por qué puso punto final a su historia de amor está la diferencia de caracteres y aseguró que no se trataría de algún caso que haya atentado contra su seguridad.

"No, no estoy con él (Maicelo). No hice nada malo. El domingo fui a pasear al sur. No voy a decir que es solo amigo porque es un pretendiente, pero primero quiero conocerlo", expresó al show de Magaly Medina.