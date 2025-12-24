¿Qué pasó con la 'canasta galáctica? Integrantes de "La Manada" revelan el OBSEQUIO navideño que les dio Jefferson Farfán

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un gran expectativa había generado el regalo navideño que iba a dar el exfutbolista y empresario Jefferson Farfán a los integrantes del equipo de "La Manada", teniendo en cuenta los recientes antecedentes de Alejandro Baigorria y Jorge Luna, quienes "tiraron la casa por la ventana" con tal de hacer pasar un buen momento a sus trabajadores.

Pese a ser noticia por sus constantes lujos y excentricidades, al parecer la popular "Foquita" no demostró estar a la altura de su billetera, puesto que, uno de los streamers reveló el contenido de la 'canasta galáctica', y a pesar, de agradecer el gesto, quienes no tuvieron piedad en las redes fueron sus seguidores.

Revelan el 'regalazo' del goleador

A vísperas de la llegada de la Navidad, la tradicional canasta es un regalo infaltable por parte de los empleadores a sus empleados, a fin de reconocer su incansable labor y motivarlos a que sigan demostrando ese mismo compromiso para el año entrante. Cuando en la internet se hablaba de lo que iba a llevar consigo la denominada 'canasta galáctica', "Gerardo Pe'" hizo la luz en su cuenta de Instagram y reveló el gesto del exdelantero nacional.

"Por fin, una canastita". Con esas cuatro palabras, el influencer describió la canasta que también le fue entregada a Laura Spoya y Mario Irivarren. Si bien es cierto fue no fueron electrodomésticos de alta gama, el presente incluyó en esta oportunidad una botella de vino, galletas navideñas y algunos productos básicos, todo envuelto en papel celofán. Por su parte, el regalo también incluyó un mensaje del ídolo aliancista.

"Muchas gracias por confiar en nosotros. Son un equipo increíble, delicado, talentoso y con mucho coraje para intentar nuevas aventuras. Que pases felices fiestas y nos vemos el año que viene para seguir poniéndola en el satélite", señala la tarjeta firmada por Farfán.

Canasta navideña de Jefferson Farfán.

Las redes no se lo pasan por alto

A pesar de pertenecer al mundo empresarial y, por ende, conocedor de la importancia de la imagen profesional en el ámbito digital, Farfán lo único que ha generado son críticas en vez de reconocimientos, lo podría poner en tela de juicio su reputación como jefe de sus proyectos.

La percepción en redes es que el trato hacia sus colaboradores no fue el indicado, pese a la popularidad que tienen, lo que le genera una importante cantidad de views en las plataformas.

"Muy pobre esa canasta", "¿Y los iPhone?", "Canasta galáctica", fueron algunas de las opiniones que inmediatamente circularon en redes sociales, donde no fue imposible comparar el gesto que tuvo con el de otras figuras mediáticas.

Quedará en Jefferson Farfán aprender de lo vivido o si antes de acabar el año revierte la situación, algo que sin duda también realizarán sus competidores. La pelota está en su cancha.