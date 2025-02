¡Se pasó! Joven contrata al Patrón para entregar flores a su saliente y a su ex a poco de San Valentín

En diálogo con Exitosa, El Patrón contó que, a poco de San Valentín, un joven lo contrató para entregar flores a su saliente y a su ex pareja. Un hecho que lo tomó por sorpresa, pues ambos envíos fueron hechos con solo dos días de diferencia.

En conversación con Ricardo Rondón para el programa 'Contra el Tráfico', El Patrón contó sobre varias anécdotas curiosas donde ha vivido todo lo contrario a historias de amor puro. Una de ellas le sucedió a pocos días de San Valentín.

El tiktoker contó que un joven contrató sus servicios para enviarle flores a una chica con la que salía, pero sin formalizar nada. No obstante, dos días después entregar el detalle correspondiente el mismo chico lo contactó para enviar otro presente.

Grande fue su sorpresa al ver que se trataba de otra destinataria y que encima se trataba de la expareja del joven. El mensajero como profesional no juzgó la decisión y procedió a llevarle las flores a la nueva agasajada. Quien contó se emocionó bastante por el detalle.

"Me contrata un chico desesperado porque quería mandarle un presente a una persona con quien está saliendo y quería aprovechar este mes del amor. Les mandamos las flores y la chica encantada pero como que están iniciando y no tuvo algo receptivo. A los dos días nos vuelve a contratar pero para la ex. Pero ella estaba encantada y ella sí lloró", contó.