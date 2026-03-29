Aerolínea sanciona a conocido influencer por broma pesada que puso en riesgo vuelo internacional

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un episodio ocurrido en pleno vuelo internacional encendió las alarmas en la industria aérea. Una reconocida aerolínea tomó la decisión inédita de cancelar el regreso de un pasajero y anunciar acciones legales, luego de que este realizara una "broma pesada" que puso en riesgo la seguridad de la tripulación y los demás viajeros.

Un incidente en cabina

Según el comunicado oficial, el hecho se produjo cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una fase del trayecto en la que no era posible realizar un aterrizaje de emergencia. El pasajero activó un artefacto que generó un olor químico dentro de la cabina, provocando incomodidad entre los ocupantes y obligando a la tripulación a intervenir de inmediato para preservar el orden y la seguridad.

El pasajero involucrado fue identificado como el creador de contenido colombiano Yeferson Cossio, quien se grabó mientras activaba el artefacto con la intención de generar reacciones entre los pasajeros y producir material para sus redes sociales.

Yeferson Cossio

Aunque el video aún no ha sido publicado, la aerolínea confirmó que la acción fue considerada como un "comportamiento disruptivo" y derivó en la cancelación de su vuelo de regreso a Colombia.

La compañía fundamentó su decisión en las cláusulas de su contrato de transporte, que contemplan sanciones ante conductas que afecten la seguridad, comodidad, orden y disciplina a bordo.

"Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio", señaló en su pronunciamiento.

Comunicado de Avianca.

Además de la cancelación del trayecto, la aerolínea anunció que interpondrá acciones legales contra el influencer, aunque no precisó el tipo de demanda ni el alcance de las sanciones que buscará. El caso marca un precedente en la aplicación de medidas disciplinarias contra pasajeros considerados disruptivos y refuerza la postura inflexible de la compañía frente a situaciones que puedan alterar la seguridad aérea.

Debate legislativo

El comunicado también incluyó un llamado al Congreso de la República de Colombia para avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2025, que busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos. La iniciativa contempla multas más altas, la creación de listas negras y sanciones penales en casos graves, además de responsabilidades económicas por daños como desvíos o aterrizajes forzados.

El incidente protagonizado por Yeferson Cossio expone los riesgos de trivializar la seguridad aérea en nombre del entretenimiento digital. La reacción de Avianca no solo sanciona un comportamiento puntual, sino que abre un debate más amplio sobre la responsabilidad de los influencers y la necesidad de reforzar las normas que protegen a los pasajeros y tripulaciones en vuelos comerciales.