Shirley Cherres es denunciada por presunto robo tras pasar noche con empresario: "Cuando desperté, ya no había nada"

El empresario Abel González asegura haber sido víctima de un robo por parte de Shirley Cherres tras una velada en un bungalow en Cieneguilla. Según su relato, al despertar se encontró sin sus pertenencias y decidió denunciar el hecho.

Denuncia contra Shirley Cherres

La noche del pasado lunes, el gerente comercial Abel González Castañeda, de 40 años, decidió invitar a la exvedette Shirley Cherres a pasar la noche en un bungalow en Cieneguilla.

Según su testimonio compartido en el programa 'Magaly TV, La Firme', su vínculo con Shirley Cherres era de "amistad con derechos", relación que habían mantenido por cerca de dos años. Durante la noche, ambos compartieron un ambiente relajado en la piscina, con bebidas alcohólicas y música de fondo.

"Ella llega a las 8 de la noche, pasamos la noche juntos, estuvimos compartiendo en la piscina, tomamos una botella de whisky. Tenía mi laptop, mi celular, mis tarjetas, cuando desperté, no había nada", contó.

Sin embargo, a la mañana siguiente, el empresario Abel González despertó y descubrió que su laptop, celular, y billetera con documentos y tarjetas bancarias habían desaparecido. La suma de estos objetos, según el empresario, superaría los 15 mil soles.

Abel González sugirió la posibilidad de haber sido drogado, dado que perdió la conciencia de manera inesperada. "Yo considero que estaba en mis cabales y de la nada, no recuerdo", comentó.

Ante la falta de sus pertenencias y la confusión sobre lo sucedido, intentó contactar a Shirley Cherres, buscando solucionar el incidente sin recurrir a la justicia. Sin embargo, al no obtener respuesta favorable, decidió formalizar la denuncia en la comisaría de Cieneguilla.

¿Shirley Cherres aceptó robo?

En su intento por recuperar sus pertenencias, Abel González relató en 'Magaly TV, La Firme' que tuvo una llamada con Shirley Cherres, quien, según él, habría reconocido haberse llevado los objetos.

No obstante, la exmodelo no mostró intenciones de devolver lo sustraído, según el empresario. "Llegar a este punto es muy complicado, pero al no tener una respuesta de parte de ella... la llamé, conversé con ella, traté de que entendiera lo que está cometiendo, es un delito y tiene que asumir, ella lo aceptó", expresó Abel González.

Fue esta falta de respuesta lo que lo llevó a presentar la denuncia, aunque aseguró que al inicio esperaba solucionar la situación de manera más conciliadora.

Con una relación que parecía de confianza, el empresario Abel González enfrenta ahora una situación inesperada tras la noche en Cieneguilla con Shirley Cherres. Mientras avanza la denuncia, espera recuperar sus pertenencias, cerrando así un capítulo que, según él, cambió de rumbo de manera inesperada.