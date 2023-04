Sofía Franco se confiesa: "Perdoné a Álvaro, pero no quiero enamorarme"

La ex presentadora de televisión, Sofia Franco, habló con un conocido medio de comunicación para hablar sobre la relación que lleva con el exalcalde de La Molina y padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra. En esta entrevista dijo que ya pasó la página luego de la accidentada separación que tuvo con él hace algunos años.

Como se recuerda, la pareja protagonizó uno de los escándalos mas sonados hace algunos años, pues fueron mostrados en un video, donde se agredían física y verbalmente. Pero en la actualidad, parece que ambos han superado esa etapa y se estarían dando una oportunidad como padres y amigos.

Por otro lado, también destacó que por ahora no tiene pensado retomar la relación sentimental con su aún esposo, a pesar que se ha ido curando con "tiempo y terapia".

"No, por ahora no. Mejor dicho, no. El tiempo cura las heridas y uno sale adelante por los suyos. Lo apoyo siempre hasta el final y se que él a mí, con eso me quedo", comentó.