Suhaila Jad vuelve a exponer las presuntas infidelidades de André Carillo: "Hizo fiesta con 9 mujeres"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica separación entre André Carrillo y Suhaila Jad continúa generando reacciones. En las últimas horas, la modelo española volvió a pronunciarse sobre el fin de su relación con el futbolista peruano y reveló nuevos episodios que, según asegura, evidenciarían presuntas faltas de respeto durante los años que compartieron juntos como pareja, lo cual incluirían varias infidelidades en Perú y el extranjero.

Suhaila Jad expone las traiciones de Carrillo

A través de sus redes sociales, la influencer sostuvo que Carrillo habría organizado reuniones con mujeres en propiedades familiares cuando ella se encontraba fuera del país. De acuerdo con su relato, una de estas reuniones se habría realizado en Perú y otra en Brasil. La influencer afirmó que, al enterarse de estos hechos, decidió confrontarlo para obtener explicaciones sobre lo ocurrido.

Según explicó, el deportista habría intentado minimizar la situación atribuyendo la presencia de las mujeres a personas de su entorno cercano. Sin embargo, con el paso del tiempo, Suhaila aseguró que comenzaron a aparecer nuevos elementos que reforzaron sus sospechas. Por ello, señaló que atravesó momentos difíciles al intentar comprender lo que realmente había sucedido.

Como no tiene valores ni ningún tipo de respeto por lo que era su familia, organizó dos fiestas con mujeres en nuestra casa en dos ocasiones. La primera fue en Perú cuando iba con la selección y aprovechaba para faltarme el respeto (...) la segunda ocurrió en Brasil", diijo.

La modelo también indicó que recibió información de parte de trabajadoras del hogar, quienes le habrían contado detalles relacionados con las reuniones realizadas dentro de las viviendas. Estas versiones, según comentó, incrementaron su preocupación y la llevaron a buscar respuestas entre las personas más cercanas al futbolista.

Suhaila fue confrontada por la madre de Carrillo

En ese contexto, Suhaila reveló que decidió conversar con la madre de André Carrillo para exponerle la situación. No obstante, afirmó que no encontró el respaldo que esperaba. Por el contrario, aseguró que recibió recomendaciones para no difundir el tema y restarle importancia, situación que habría generado un profundo malestar en medio de la crisis familiar que atravesaba.

Finalmente, la española sostuvo que el propio Carrillo terminó admitiendo la realización de una reunión en su residencia de Brasil durante una de sus ausencias. Además, relató que intentó conocer la identidad de los asistentes, pero no obtuvo la información que buscaba. Mientras tanto, sus declaraciones siguen alimentando el debate sobre el mediático quiebre de la pareja.

Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía, que en once años no tenía ni una sola cosa mala que decir de mí y que sabía lo mucho que lo había querido y cuidado. Me confesó que había hecho una fiesta con sus amigos del Corinthians y nueve mujeres", sentenció.

De esta manera, Suhaila Jad continúa exponiendo detalles de los problemas que marcaron el final de su relación con André Carrillo. Sus recientes declaraciones no solo apuntan a presuntas infidelidades, sino también a la falta de apoyo que asegura haber recibido cuando intentó afrontar la situación dentro del entorno familiar.