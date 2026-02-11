Atleta ROMPE EN LLANTO al confesar INFIDELIDAD tras recibir medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Invierno

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo nunca antes visto. Un atleta noruego rompió en llanto en plena premiación en los Juegos Olímpicos de Invierto Milán - Cortina al confesar que le fue infiel a su pareja, hecho que si bien no es de carácter deportivo, fue de los más impactantes del evento.

Atleta llora por infidelidad

El deportista noruego Sturla Holm Laegreid sumó, ayer martes, sumó a su medalla de bronce en biatlón, disciplina que combina exigentes carreras de esquí de fondo con la precisión del tiro, una inesperada confesión en vivo.

Reconoció haberle sido infiel a su pareja y le pidió públicamente una nueva oportunidad. Sus declaraciones sorprendieron tanto a espectadores como a periodistas y a su vez ha generado que se viralice en todo el planeta.

El biatleta realizó la revelación ante la televisión de Noruega luego de ocupar el tercer puesto en una prueba que ganó su compatriota Johan-Olav Botn, mientras que el francés Eric Perrot se alzó con la presea de plata.

"Hay alguien con quien quería compartir esto que quizá no esté mirando hoy. Hace siete meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa del mundo. Hace tres meses le fui infiel", expresó sollozando.

En tal sentido, añadió que dicho episodio "fue la peor semana" de su vida. Sin mencionar el nombre de la mujer, el deportista europeo, de 28 años, la comparó con el galardón más codiciado de la competencia. A modo de resignación aseguró tener ojos solo para ella.

"Tenía una medalla de oro en mi vida (...) el deporte ha pasado a ocupar un lugar un poco distinto en mi vida en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella", manifestó.

😱¡Escándalo olímpico!

🥉Sturla Holm Laegreid gana el bronce en biatlón... y confiesa en directo:

"Le fui infiel hace tres meses y se lo conté hace una semana"



Entre lágrimas y arrepentimiento, Laegreid admitió que el deporte quedó en segundo plano.



Una medalla que pasará a la... pic.twitter.com/GfsfFloKHI — Diario SPORT (@sport) February 11, 2026

Pide una segunda oportunidad

Más tarde, Sturla Holm Laegreid concedió una entrevista a un medio local de su país llamado VG subrayó que se percató que su expareja era "la mujer de mi vida" por lo que no podía seguir ocultando. "La única forma de resolverlo era decirle la verdad, poner todas las cartas sobre la mesa y esperar", añadió.

También reconoció que se encontraba sensibilizado tras la competencia debido a que un miembro de la delegación que representa había fallecido a ello se sumó la confesión de su infidelidad. Y nuevamente volvió a pedirle a su expareja una segunda oportunidad.

Como vemos, durante la premiación de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán - Cortina, el deportista noruego Sturla Holm Laegreid confesó, entre lágrimas, haberle sido infiel a su pareja. Este hecho trascendió lo deportivo y lo sentimental ocasionó que se termine viralizando.