Policial
Rápida acción

Policía captura a integrantes de la banda 'Los Sangre Fría del Sur' ligada a la organización Tren de Aragua

Tras una paciente investigación, agentes de la Dirincri lograron desarticular esta banda luego de la captura en flagrancia de tres extranjeros acusados de extorsión, robo agravado y tráfico de drogas.

PNP captura y desarticula banda criminal 'Los Sangre Fría del Sur'.
PNP captura y desarticula banda criminal 'Los Sangre Fría del Sur'. (Difusión)

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 06/01/2026

En el marco del estado de emergencia, agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri lograron la captura de tres integrantes de la banda criminal 'Los Sangre Fría del Sur' quienes se dedicaban a modificar autos robados para luego ser destinados a la extorsión, sicariato y otros delitos.

De acuerdo con la información preliminar, los capturados fueron identificados como Endy Brayan Rondón Díaz de 21 años, alías "Lito", Wadid Emiro Rodríguez Figueroa de 35 años, alías "Conejo", y Neicker Manuel Santaella Mijares de solo 18 años, alías "Chato", todos ellos de nacionalidad venezolana.

PNP desarticula peligrosa banda 'Los Sangre Fría del Sur'

Gracias a un paciente trabajo de investigación, estos efectivos lograron la detención de estos tres sujetos a quienes se les encontró un arma de fuego con 20 municiones, un moto lineal reportada como robada, un arma blanca y un teléfono móvil también reportado como robado.

Noticia en desarrollo...

