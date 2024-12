Tigresa del Oriente estrena tema inspirado en 'El juego del calamar' y Netflix responde: "Esa canción no salió"

27/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Judith Bustos, más conocida como la 'Tigresa del Oriente', sigue sorprendiendo a sus seguidores con su creatividad y originalidad. La popular cantante peruana lanzó un nuevo tema que está inspirado en 'El juego del calamar', aprovechando su reciente estreno de la segunda temporada de la serie en Netflix.

Tigresa del Oriente lanza nueva canción

El estreno de la segunda temporada de 'El juego del calamar' el 26 de diciembre ha generado gran revuelo, con millones de espectadores ansiosos por descubrir los nuevos giros de la trama.

Aprovechando el momento de fervor, la Tigresa del Oriente no dudó en hacer su propio tributo a esta popular serie. A través de TikTok, la cantante apareció vestida como la icónica muñeca Gokova, una de las figuras más reconocidas de la producción.

Con su característico estilo, comenzó a interpretar una canción que rápidamente se volvió viral. Al ritmo de las famosas indicaciones de 'luz roja' y 'luz verde' de la serie, la Tigresa del Oriente dejó ver un ingenio que no pasó desapercibido.

La letra de la canción también juega con el tema del 'Juego del calamar', mencionando frases como "Perrealo, perrealo con el calamar". Esta mezcla de humor y creatividad fue bien recibida tanto por sus seguidores como por los cibernautas que se encontraron con su video en redes sociales.

Reacciones sobre tema de la Tigresa

Incluso la cuenta oficial de Netflix para Latinoamérica no pudo evitar comentar el ingenio de la cantante, señalando: "Vi toda la serie y esta canción no me salió", generando risas y elogios de los usuarios.

La cuenta de la Tigresa del Oriente, a su vez, respondió con un mensaje misterioso: "Se vienen cositas". Esto despertó una gran expectación entre sus fans, quienes ya especulan sobre un posible lanzamiento de nuevas canciones inspiradas en la serie o futuros proyectos de la cantante.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales inundaron de comentarios el video en el que la Tigresa del Oriente aparece vestida como la muñeca Gokova.

"No sé si moverme, rascar o traer mi frazada de tigre para protegerme", comentó un seguidor en el post de la cantante, haciendo alusión a las tensas situaciones vividas en los juegos de 'Squid Game'. Otros seguidores destacaron el ingenio de la artista, con mensajes como "La Tigresa no tiene comparación, es una verdadera fábrica de hits".

Tigresa del Oriente ha lanzado un tema inspirado en la popular serie 'El juego del calamar', demostrando una vez más su creatividad y habilidad para adaptarse a los fenómenos del entretenimiento. Su ingenio no solo capturó la atención de sus seguidores, sino también el interés de plataformas como Netflix.