'Majo con sabor' revela la tormentosa relación que llevó con Gabriel Calvo: "La pasé horrible, habían peleas"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer y creadora de contenido María José Vigil, más conocida como 'Majo con Sabor', decidió romper su silencio sobre el final de su relación con el actor Gabriel Calvo. Durante una reciente entrevista televisiva, la joven compartió detalles de una etapa que calificó como difícil y emocionalmente desgastante, revelando aspectos poco conocidos de su romance.

Según relató, la relación atravesó diversos problemas antes de llegar a su fin. Aunque en un inicio encontró estabilidad y momentos positivos junto al actor, con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias que fueron afectando la dinámica de pareja. Poco a poco, las discusiones se volvieron frecuentes y generaron un ambiente cada vez más complicado.

La tormentosa relación de Majo y Gabriel

Majo también explicó que las constantes tensiones terminaron impactando directamente en su bienestar emocional. La influencer recordó que enfrentó momentos de tristeza y frustración debido a conflictos recurrentes que, lejos de resolverse, se repetían una y otra vez. Esta situación provocó que la convivencia sentimental se volviera difícil de sostener.

"La pasé horrible, lloré, o sea, por cualquier pelea absurda", dijo en un inicio sumamente afectado.

Por otro lado, señaló que el desgaste no solo afectó la relación amorosa, sino también otros aspectos de su vida. De acuerdo con su testimonio, durante ese periodo se alejó de amistades y redujo significativamente sus actividades sociales. Con el tiempo, gran parte de su energía se enfocó en evitar discusiones y mantener la tranquilidad dentro de la relación.

"En realidad yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado, o sea, me alejé de amigos, amigas", agregó.

'Majo' revela gran diferencia por edad

La creadora de contenido también consideró que factores como la diferencia de edad y determinadas actitudes influyeron en el deterioro del vínculo. Aunque intentó mantener la relación a flote, reconoció que la estabilidad se fue perdiendo progresivamente hasta convertirse en una carga emocional constante.

"Yo creo que ya llevamos mal un mes. La pasé horrible y esas peleas para mí eran una ruptura", dijo la cocinera al final de la entrevista.

Finalmente, Majo aseguró que el último mes fue decisivo para tomar la decisión de separarse. Las peleas se hicieron cada vez más frecuentes y marcaron un punto de quiebre definitivo. Pese al dolor que atravesó, afirmó que esta experiencia le permitió reflexionar sobre la importancia de preservar su bienestar emocional y fortalecer su identidad personal, dejando atrás una etapa que considera una de las más difíciles de su vida sentimental.