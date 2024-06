¿Todavía la quiere? Austin Palao se sincera sobre supuesto romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella

Austin Palao está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, puesto que acaba de participar en un reality chileno, donde se especula que habría conocido a alguien y podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor.

Como era de esperarse, en su llegada a nuestro país, el modelo fue consultado sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Flavia Laos con Nicola Porcella. Recordemos que el exintegrante de 'Esto es Guerra' y la influencer tuvieron un romance por varios meses.

Luego de ser parte de un reality chileno, Austin Palao volvió a Perú y fue cuestionado por una reportera del programa de 'América Espectáculos' sobre lo que opina de una posible relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella y es que ambos desataron los rumores cuando estuvieron juntos en México.

Lejos de sentirse incómodo por la pregunta el modelo no dudó en desearles lo mejor: "Bendiciones si se da que les vaya super bien los dos están solteros" , dijo.

Cabe resaltar que Austin reveló que se encuentra en salidas con su compañera de reality Fran Maira de quien al parecer se habría enamorado tras su estadía en el programa chileno.

"No me gusta adelantarme, no ando pensando en eso es mi amiga la pasamos bien la conocí en el reality", dijo el modelo aseverando que prefiere ir paso a paso sin apresurarse a tener una relación sin antes conocerse bien.