¡Tras separación de Melissa Klug! Jesús Barco se reencuentra con su hija, pero tiene malas noticias

Tras varios días de incertidumbre por la separación de Jesús Barco con Melissa Klug, el futbolista reveló en sus redes sociales que tuvo un emotivo reencuentro con su pequeña hija, fruto de su amor hacia la empresaria chalaca; sin embargo, tuvo malas noticias sobre la menor.

La popular 'Blanca de Chucuito' y Jesús Barco siguen acaparando la farándula peruana, precisamente tras confirmarse su separación y luego del polémico ampay donde se ve al 'pelotero' disfrutando de un día de piscina al lado de dos de sus compañeros de fútbol y mujeres sin la compañía de la madre de su hija, que le costó su trabajo en el club Alianza Universidad.

Incluso, Melissa Klug reveló a la producción de 'Magaly TV: La Firme', que su relación con él ya atravesaba una crisis por falta de comunicación, recordando que ambos manejaban su romance a distancia, ya que Jesús Barco se encontraba en Huánuco por trabajo.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que la empresaria agregó en su chat de WhatsApp que recibió un mensaje inesperado en TikTok donde la alertaban de que el padre de su última hija, quizás estaba saliendo con otra fémina, pero pese a ello, la empresaria señaló que hasta ese momento descartaba que su separación sea por terceras personas.

Jesús Barco se reencontró con su hija tras su crisis

Tras el anuncio de su mediática separación, Jesús Barco optó por limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, pero eso no sería todo, ya que se mantiene activo en sus historias compartiendo mensajes de reflexión, que muchos de sus seguidores consideran que podrían ser indirectas para Melissa Klug.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue ver una foto en su red social donde se le ve al lado de su pequeña hija. Tras su emotivo reencuentro con la menor en Lima, que calificó como "el momento más esperado del mes", el futbolista no dudó en sostenerla entre sus brazos y cargarla, pero según lo que ha revelado en el pie de la imagen, se enteró de que la pequeña tiene un pequeño problema de salud.

Tal como anunció el 'pelotero', su bebé estaba delicada: "Mi gordita enferma", se lee en el mensaje. Toda esta situación generaría gran preocupación en él. Otra mala noticia que habría recibido Jesús Barco es la muerte de, aparentemente, de un integrante de su familia, a quien denomina 'tío Pepe'.

Madre de Jesús Barco confía en una reconciliación

La madre del futbolista Jesús Barco, Gloria Bozzeta, rompió su silencio y expresó abiertamente su deseo de que su hijo y Melissa Klug puedan retomar su relación sentimental.

"Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos", señaló en una reciente entrevista con el programa 'América Hoy'. Por su parte, Jesús no se ha pronunciado directamente sobre el tema de su crisis con la 'Chalaca'.

En resumen, luego de semanas marcadas por la polémica y la separación de Melissa Klug, Jesús Barco compartió en redes sociales un emotivo reencuentro con su hija, pero a la vez reveló que una mala noticia: ¡su bebé estaba delicada de salud!