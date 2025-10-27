Jesús Barco y su INESPERADO mensaje tras preocupante anuncio de Melissa Klug en redes sociales

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco sorprendió a sus seguidores con una serie de mensajes tras su separación de Melissa Klug y la denuncia que ella realizó en redes sociales por un hecho lamentable que le ocurrió a un miembro de su familia.

Separación de Melissa Klug con Jesús Barco

Pese a que en reiteradas ocasiones afirmaba que su amor era cada vez más fuerte e incluso tenían planes de boda tras el nacimiento de su última bebé, Melissa Klug sorprendió a todos al confirmar a la producción del programa 'Magaly TV: La Firme' que estaba separada del futbolista Jesús Barco.

La noticia dejó impactado a los seguidores de la pareja, ya que se dio tras la difusión de las imágenes que ponían en aprietos al futbolista: captado en una reunión con dos mujeres y Carlos Ascues junto a Alexi Gómez en una tarde de piscina. Esta situación no solo habría sido la probable razón que terminó por romper la confianza en su relación, sino que lo llevó a quedarse sin trabajo, puesto que el club Alianza Universidad rescindió su contrato por su comportamiento.

Incluso, luego, la 'Blanca de Chucuito', quien reveló que vivía una crisis en su relación, dejó en shock a más de uno al hacer una grave denuncia en su cuenta de Instagram: uno de sus sobrinos de nombre Fabiano Klug fue víctima de la inseguridad ciudadana ¡le robaron! La empresaria pidió ayuda a sus seguidores para ayudarla a recuperar las pertenencias (billetera) de su familiar.

Inesperados mensajes de Jesús Barco en redes

En medio de este último caso, que mantiene preocupada a Melissa Klug, Jesús Barco lanzó un par de mensajes en sus redes sociales, que muchos no tardaron en asegurar que podría ser indirectas para la empresaria chalaca tras su separación.

En un aparente momento de reflexión, el futbolista, en primer lugar compartió una publicación con el siguiente texto: "Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles". Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que siguió activo en su historia de Instagram y soltó esta frase: "No todo se tiene que resolver hoy, ni todo tiene que estar claro de inmediato. La vida es un proceso y la paciencia es parte del camino, confía en todo tomará sentido en su momento".

Cabe destacar que hasta el momento, Jesús Barco no se ha pronunciado directamente sobre el tema de su abrupta ruptura amorosa con la madre de Samahara Lobatón, pese a que ella aseguró que su mayor prioridad ahora es enfocarse en su familia y proyectos que tiene en marcha.

