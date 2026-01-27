'Esto es guerra' volvió con tres bombas y con Katia Palma nuevamente en la conducción

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Esto es guerra no pasó desapercibido. La noche del 26 de enero, el reality más comentado de la televisión peruana volvió con tres bombas bien guardadas bajo la manga, un elenco renovado y con Katia Palma nuevamente en la conducción.

La nueva temporada, titulada Esto es Guerra: Desafío 14, arrancó por todo lo alto con Mathías Brivio dándole la bienvenida al público y a los televidentes desde el set.

En esta nueva etapa, el programa confirmó el regreso de Katia Palma al equipo de conducción. La presentadora se midió con Mathías Brivio en un divertido desafío para definir quién estaría al mando de los equipos de Guerreros y Combatientes.

Finalmente, Katia Palma se impuso con autoridad y no dudó ni un segundo en elegir liderar a los Guerreros, mientras que Mathías Brivio asumirá la conducción del equipo de los Combatientes.

Tras ello, Mathías dijo: "A partir de hoy voy a dejar hasta la última gota de sudor por los combatientes, porque los que me conocen saben que soy el mejor defendiendo a mi equipo".

"No te voy a dejar pasar una, porque hoy has cometido el peor error que podrías cometer en este programa. Nunca he sido combatiente más que esa vez que duré un minuto", añadió.

Tras asumir el mando de los Combatientes, Mathías Brivio sorprendió a todos con algo que nadie esperaba frente a cámaras: "Nunca pensé decir esto. A partir de hoy y en esta temporada, tengo que decir que combate es bacán". Además, se sumó al baile con el tema del emblemático reality de ATV.

'Esto es guerra' volvió con tres bombas

Desde el primer minuto, quedó claro que esta edición no sería una más. El reality apostó por un regreso potente, presentando a los primeros 18 competidores que darán pelea en esta temporada:

Melissa Loza

Facundo González

Emilio Jaime

Jota Benz

Rosángela Espinoza

Valentino Palacios

Raúl Carpena

Pancho Rodríguez

Karen Dejo

Gabriel Meneses

Josi Martínez

Leandro Cabello

Kevin Díaz

Onelia Molina

Patricio Parodi

Flavia López (bomba)

Maricielo Gamarra (bomba)

Julio Dulanto (bomba)

Así, Esto es guerra dejó claro desde el primer momento que su temporada 2026, titulada Desafío 14, venía con todo. Con Katia Palma de vuelta en la conducción y Mathías Brivio al frente de los Combatientes, el reality sorprendió con tres bombas guardadas bajo la manga y un elenco renovado listo para dar espectáculo.