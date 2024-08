¿Y su dinero? Christian Cueva quebrado pide APOYO económico a su abogado, según Pamela López

22/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche de ayer, Pamela López siguió dando a conocer más detalles del terrible momento que vivió en su matrimonio con Christian Cueva, pero sorprendió al revelar que el futbolista se encuentra quebrado hasta el punto de tener que pedirle dinero a su abogado.

¡Cueva no tiene ni un sol!

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', la trujillana, López Solórzano, aseguró que a pesar de que Cueva tuvo una gran trayectoria futbolística y era querido por muchos hinchas, en la actualidad "no tiene ni un sol" y que incluso se negó a comprarle un Pediasure a su menor hijo.

"No tiene dinero (Magaly: Está quebrado) Le negó un Pediasure a mi hijo, me dijo 'pídele a tu mamá, que no tengo dinero' Hace poco, su abogado (García) me hizo dos depósitos, uno para un viaje y otro para las nanas", contó.

En esa misma línea, narró que aparentemente el abogado del ahora exjugador de Cienciano le estaría haciendo el favor de brindarle algo de dinero para cubrir sus necesidades.

Sin embargo, si 'Cuevita' se encuentra en quiebra financiera, no comprende cómo pudo solventar los gastos generados en Trujillo, como la compra de un colosal castillo con los nombres de sus hijos en fiesta de Huamachuco.

"El abogado suyo incluso le está prestando dinero que nos está mandando, presuntamente es de él, pero no sé a detalle. Yo no entiendo cómo salió ese castillo de Huamachuco, la verdad desconozco todo ese tema", confesó a Magaly Medina.

¿Qué 'caprichos' cumplía a Pamela Franco?

A pesar de que López desconoce en qué se fue la plata de 'Cuevita', no dudó en confesar que descubrió que la mujer que "arruinó a su familia", la cantante de cumbia Pamela Franco, le pedía comprarle cosas de marca e incluso pagarle el viaje a Rusia cuando la Selección se encontraba peleando la Copa Mundial 2018.

Pero eso no fue todo, ya que al parecer la artista le exigía al popular 'Aladino' dejar a su familia por ella y no conforme con ello, Christian Cueva decidió gastar su dinero para pagar el vuelo no solo a Rusia sino también a Brasil a una de sus amigas.

"Estaba enojada (por estar clandestina). Ella (Pamela Franco) quería que (Cueva) deje a su familia y le pedía que le compre unas zapatillas de marca conocida que es lo máximo que le pudo comprar a ella", expresó la trujillana.

De esta manera, tras el reciente escándalo a raíz de la denuncia de agresión contra Christian Cueva, Pamela López confesó que el deportista se encuentra en la quiebra y que incluso pediría dinero a su abogado.