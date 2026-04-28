Yaco Eskenazi anuncia EN VIVO su salida de 'La Granja VIP' por este INESPERADO motivo

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi anunció su salida de 'La Granja VIP', dejando desconcertados a sus compañeros del reality de convivencia como Ethel Pozo. El esposo de Natalie Vértiz no dudó en explicar el motivo detrás de su decisión.

Yaco Eskenazi deja la conducción de 'La Granja VIP'

Tras darse a conocer que Pablo Heredia sería el nuevo capataz de la semana en 'La Granja VIP' una nueva revelación dejó sorprendidos a los seguidores del programa. No se trata de un dato relacionado a uno de los participantes del reality, sino de uno de los conductores del show: ¡Yaco Eskenazi!

El esposo de Natalie Vértiz fue corriendo hasta su compañera Ethel Pozo, quien sostuvo que les tenía a los televidentes una "noticia bomba". Pese a que estaba algo agitado por el trajín, Yaco Eskenazi no dudó en anunciar en plena transmisión en vivo que dejará la conducción.

"Una noticia que darles. ¿Ya funciona, sí? Bueno, estoy un poco agitado por la corrida hasta acá. Nada, chicos, con mucha pena les tengo que contar que... que esta es mi última semana en 'La Granja'", indicó en un inicio, dejando en silencio a todos los presentes en el set, por un momento, ya que era algo que no se lo esperaban.

¿Por qué se va Yaco Eskenazi de 'La Granja VIP'?

Mirando a todos desconcertados con la noticia que les cayó como un "baldazo de agua fría", Yaco se animó a explicar el motivo detrás de su decisión. Inicialmente precisó que su salid de 'La Granja VIP' no se debía por algún tipo de problema con la producción del programa, sino porque tenía otros compromisos laborales que no esperaba que crecieran tan rápido.

El exchico reality indicó que debido a estas nuevas oportunidades en su vida profesional, solo acompañará a Ethel Pozo en la conducción hasta el sábado 2 de mayo.

"Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera, Ethel... y he tenido que tomar esta difícil decisión", agregó.

Finalmente, fue Ethel Pozo quien reveló al público que a su compañero le estaba yendo "tan bien en 'Yaco y el Loco (Wagner)'" que deberá alejarse del espacio televisivo. "Lo están pidiendo a full y tiene una agenda muy recargada que se cruza", indicó la hija de Gisela Valcárcel, a lo que el exintegrante de Esto es Guerra solo se animó a responder con un "así es".

¿Adiós definitivo de Yaco a 'La Granja VIP'?

Finalmente, Yaco Eskenazi dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento a la conducción, descartando que sea un adiós definitivo. "Estoy feliz y agradecido y nada, ya mañana les cuento bien, pero es una decisión que he tenido que tomar", puntualizó.

Es así como Yaco Eskenazi anunció su salida de 'La Granja VIP' debido a múltiples compromisos laborales como su gira con el 'Loco' Wagner, dejando con la interrogante de quién sería su reemplazo en la conducción del reality.