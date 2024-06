Yahaira Plasencia es 'troleada' por usuarios tras radical cambio de look: "Parece Cleopatra"

En los últimos días, Yahaira Plasencia causó polémica con sus recientes declaraciones sobre su infidelidad a Jefferson Farfán. Esta vez, la popular 'Reina del Totó' sorprendió a más de uno al realizarse un radical cambio de look.

Fiel a su estilo, la salsera compartió un video en sus redes sociales donde aparece con el cabello marrón corto con cerquillo. De acuerdo a sus últimas publicaciones, el look habría sido solo una peluca y la cantante estaría probando un nuevo cambio de estilo. Sin embargo, sus fans se emocionaron al verla así y elogiaron su belleza en su Instagram.

"Te queda preciosos ese look", "Eternamente bella con hechizo de gitana, bella Yaha", "Se te ve regia, ese color te queda espectacular", "Hermoso todo lo que te pongas", "Que hermoso te queda el corte, el cerquillo bonito", "Ese look te queda perfecto", "Súper regia", "Hermosa Cleopatra", "Ese color te queda mejor que el rubio", fueron algunos de los comentarios.

La popular 'Reina del Totó' realizó una Transmisión En Vivo, junto a Sergio George, en su cuenta de Instagram y estuvo hablando de su carrera musical, pero en cierto momento se dio cuenta que sus compañeros de 'Al sexto día' estaban conectados y fue allí cuando confesó que se retiraba del programa.

"Se conectaron los chicos de Al Sexto Día, ya me voy también de Al Sexto Día ", contó, generando sorpresa en Sergio George.

Al respecto, el productor musical reaccionó inmediatamente y le dijo de forma sarcástica: "¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron?", fue lo que dijo en un primer momento y la 'Rosada del Rímac' respondió: "No pues, si ya nos vamos a Miami", concluyó muy apenada.

Ante las afirmaciones de Magaly Medina, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para negar rotundamente su despido y criticar la credibilidad de la polémica periodista.

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad", expresó Yahaira Plasencia.