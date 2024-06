Yahaira Plasencia vivió momentos de TERROR en su edificio: "Hubiera podido matar a cualquiera"

Yahaira Plasencia compartió en sus redes sociales el terrible momento que vivió tras la fuerte explosión en su edificio. La cantante peruana aseguró que está aterrorizada de que vuelva a ocurrir un evento similar y algo malo le pase a ella y su familia.

Yahaira compartió en su cuenta de Instagram un video donde contaba que el miércoles 26 de junio, en horas de la tarde, se encontraba en su departamento en el distrito de Jesús María en compañía de su madre y hermanos pasando un agradable momento familiar.

Sin embargo, todo cambiaría cuando de pronto escucha un fuerte ruido ocasionado por una explosión dentro del edificio, según contó, se habría originado por una fuga de gas en el domicilio de su vecino, pero que por la magnitud provocó que todas las lunas de su sala salieran volando.

"Hace un rato me he llevado el susto de mi vida con mi mamá, mi hermano y mi hermana porque mi vecino de arriba (...) no sé qué pasó, pero hubo como una explosión por una fuga de gas muy fuerte que le sacó todas las lunas de su sala, toda, toda se fue, menos mal no había nadie abajo en la parte de la cochera porque si no creo que eso hubiera podido matar a cualquiera y la explosión también", expresó la artista nacional en redes.