Transfuguismo se seguirá dando en Congreso bicameral, según experto: "Permitido por la norma"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al inicio del mandato del siguiente gobierno que juramentará en el próximo mes de julio, el especialista en temas parlamentarios, Miguel Ibarra se manifestó ante el transfuguismo y la presencia que tendrá en el Congreso bicameral, dado que es aprobado por la ley.

Miguel Ibarra menciona que transfuguismo en el Perú parece que fuera tradición

En entrevista para Exitosa, el experto en temas parlamentarios Miguel Ibarra, se refirió sobre el transfuguismo existente en el país y que se permitirá en el Congreso bicameral. Asimismo, enfatizó que, en otros países la sanción contra esto es ejemplar, a diferencia de como ocurre en el Perú que, "pareciera que es una tradición".

"Todos teníamos la esperanza de que este modelo bicameral alejara para siempre este fantasma que ha destruido la estabilidad democrática del país, la gobernabilidad y la fortaleza de los partidos políticos, pero sin embargo no porque el reglamento ha permitido que por única vez una persona elegida por un partido con los votos de millones de peruanos pueda irse a otro partido"

Sanción para tránsfugas en otros países

En ese sentido, el especialista enfatizó que, en otro país se sanciona duramente esto y no solamente se le inhabilita 10 años del cargo por haber cometido esta acción, sino que además es destituido y reemplazado por otro, e incluso es multado con un monto que sea considerado ante el actuar.

"Eso es transfuguismo, pero permitido por el reglamento del Congreso y si alguien dice, hay que sancionarlos es que la sanción para el tránsfuga no va en el reglamento, va en la Constitución porque él ha sido elegido y cuando juramentó tiene la embestidura parlamentaria"

Asimismo, resaltó que, en territorios nacionales como el Perú, donde no hay una mayoría parlamentaria porque no hay una gran representación partidario en el parlamento, esta clase de artículos son ventajosos porque las figuras políticas pueden salir de sus filas de origen y trasladarse a otro bando para sumar un voto que puede definir al ser mayoría.

Partidos políticos reciben dinero por haber tenido representación

Los partidos reciben una cantidad de dinero por haber tenido representación, que corresponden a muchos millones y los cálculos se hace según la cantidad de votos obtenidos para el Congreso de la República, es decir, entre senadores y diputados.

Teniendo en cuenta ello, si ese número de votos que está representado en parlamentarios electos por quienes votaron se pasa a otro partido político, el partido sigue recibiendo el aporte y tiene la financiación del gobierno.