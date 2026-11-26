26/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava sorprendió a sus seguidores al confirmar que está nuevamente soltera, luego de haber sido vinculada sentimentalmente con el empresario norteño Giancarlo Merido Becerra. La actriz dejó en claro que actualmente no mantiene una relación amorosa y que prefiere concentrarse en sus proyectos personales, dejando atrás los rumores sobre su vida sentimental.

Yiddá grita su soltería tras romper con empresario

La aclaración llegó a través de su cuenta personal de Instagram, donde respondió un comentario que recibió en una fotografía publicada junto a su primo. De esta manera, la expareja de Julián Zucchi despejó las dudas sobre su situación sentimental y confirmó el fin de su vínculo con el empresario, con quien había sido relacionada recientemente.

Además, Yiddá dejó entrever que atraviesa esta etapa con tranquilidad y optimismo, pues tiene sus prioridades enfocadas en sus objetivos y metas. Su respuesta no pasó desapercibida, especialmente porque hace poco había sido captada en una situación romántica con Giancarlo Merido Becerra por las cámaras del programa 'Magaly TV La Firme'.

"Jajaja, sigo soltera. Tranquila y feliz. Enfocada en el presente, en mis proyectos y metas", expresó a través de sus redes sociales.

Yiddá Eslava grita su soltería

Cabe recordar que la actriz se había dado una nueva oportunidad en el amor durante septiembre, luego de poner punto final a su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. Sin embargo, el acercamiento con el empresario parecía marcar el inicio de otra historia sentimental que ahora habría llegado a su fin.

Por el momento, Yiddá Eslava no ha brindado mayores detalles sobre los motivos de esta separación ni ha explicado qué ocurrió entre ambos. Mientras tanto, ha dejado claro que disfruta de su soltería y que, al menos por ahora, su atención está puesta en sus proyectos personales.

¿Quién era el novio empresario de Yiddá?

Según la información difundida por 'Magaly TV La Firme', el nuevo galán de Yiddá sería Giancarlos Merido Becerra, conocido en redes sociales como Yaco Merido. Tiene 40 años, tres menos que la actriz, reside en Talara, Piura, y sería empresario. En Instagram suele mostrar su afición por el ejercicio, aunque no detalla públicamente a qué se dedica.

Cabe resaltar que hace unos días la expareja de Yiddá Eslava, Ángel Fernández, decidió responder a las acusaciones que lo señalan por presuntamente mantener una deuda de 6 mil soles con la actriz. El fotógrafo negó tajantemente esta versión y aseguró que siempre ha trabajado por su cuenta, por lo que rechazó cualquier señalamiento relacionado con dinero pendiente tras su separación.