Yiddá Eslava dispara contra la reportera de Magaly por beso con Julián Zucchi: "Por eso nunca lo ampayaban"

El ampay de Julián Zucchi y la reportera de Magaly, Priscila Mateo, ha causado gran indignación en Yiddá Eslava, quién declaró para las cámaras de 'Magaly Tv, la firme' y mandó varias indirectas a la mujer de prensa por besar a su expareja.

La reconocida actriz habló con un reportero del programa de espectáculos de ATV y sus declaraciones dejaron un sinsabor a la 'Urraca', quien aclaró que ninguno de sus reporteros tiene el poder de retener la publicación de un ampay.

Asimismo, la exparticipante de 'Combate' ironizó respecto sobre el conocer a la presunta nueva pareja de Julián Zucchi, y en otro momento, dejó entrever que la producción de 'Magaly TV, la firme' estaba interesada en sacarle ampays a ella para no hablar de su expareja.

"El muchacho no me la ha presentado, ya me la presentará si es que es una relación. Uno no sabe (...) Ahora entiendo por qué me sacaban tantos ampays a mi. Jajaja", agregó.