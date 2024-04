Yiddá Eslava lamenta haber perdido un contrato por filtración de audios: "Confiar ahora es un pecado"

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava continúa en el ojo de la tormenta luego de reclamarle a una reportera de 'América hoy' por haber filtrado un audio comprometedor de una conversación privada que tuvieron. Ahora, la actriz ha revelado que la publicación de ese material le ha causado la pérdida de un importante contrato que necesitaba.

Según algunas publicaciones que la actriz compartió en sus redes sociales, tenía todo listo para firmar un contrato que le iba a beneficiar mucho. Sin embargo, de la noche a la mañana le dijeron que debido a la filtración de unos audios no iba a ser posible.

"Yo me entero que había filtrado el audio cuando me cancelan un contrato de chamba y me dicen que es por el audio, y yo, ¿qué audio? De la entrevista que diste a América Hoy y dijiste que ya no hablarías", escribió en sus historias de Instagram.

La protagonista de '¿Ahora somos tres?, sí, mi amor' lamentó que la mujer de prensa haya publicado dichas conversaciones aún sabiendo que la iban a perjudicar. Además, hizo una catarsis sobre la confianza que se le otorga a las personas en los medios de comunicación.

"Ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso y simplemente no le importó y eso no se hace. No puede ser que ahora confiar sea un pecado", agregó.

Yiddá arremente contra la reportera

En un audio difundido por el magazine matutino de América TV, se escucha a Yiddá muy ofuscada mientras encara a la reportera del programa.

"Veronica cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tu filtras mis audios. Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tu no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... ", sostuvo.

Después del primer reclamo, la reportera intentó explicarle a Yiddá que ninguna conversación queda 'off the record' cuandos e habla con un periodista, pero a Yiddá no le importó nada y la tildó de irresponsable, entre otros fuertes calificativos.

"¿Qué mi**da les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...", manifestó.

Es así que, la influencer Yiddá Eslava está molesta debido a que una reportera de 'América hoy' filtró un polémico audio que la la expone al escrutinio público y debido a ello, perdió un contrato.