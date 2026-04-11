Samahara habla por primera vez sobre la agresión de Bryan Torres: "Yo me estaba ahogando"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la atención mediática tras revelar, por primera vez, detalles de la agresión que sufrió por parte de su expareja Bryan Torres. La influencer decidió contar su verdad durante su participación en un programa de televisión, donde abordó uno de los episodios más difíciles de su vida.

Samahara cuenta detalles de la agresión de Bryan

En su testimonio, mientras hablaba con Shirley Arica, la hija de Melissa Klug expuso la gravedad de la situación que vivió, asegurando que temió por su vida en medio de un violento episodio. Según relató, no se trató de un hecho aislado, sino de una situación que escaló progresivamente hasta convertirse en un momento extremo que marcó un antes y un después.

Asimismo, explicó que durante el ataque sufrió asfixia, lo que la llevó a tomar decisiones desesperadas para poder resistir. La joven detalló que, en ese momento, intentaba conservar el aire y mantenerse consciente, lo que evidencia el nivel de riesgo al que estuvo expuesta mientras enfrentaba esta agresión.

"Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: 'Yo te voy a matar'. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería matar (...) Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración", contó en 'La Granja VIP'.

Bryan la golpeaba desde antes

Por otro lado, Samahara también reveló que la violencia no comenzó de inmediato, sino que apareció tiempo después de iniciada la relación. Indicó que, tras promesas de cambio y disculpas reiteradas, las agresiones volvieron a repetirse, generando un ciclo difícil de romper que se prolongó durante meses.

"Una vez como que me golpeó en la cabeza. Me pidió perdón, me juró que no me volvería a tocar y lo disculpé. Luego volvió a pegarme como a los cuatro meses. (Me dio una) patada", confesó.

Finalmente, la influencer reconoció que permaneció en la relación motivada por el deseo de formar una familia estable. Sin embargo, con el tiempo comprendió el impacto negativo de ese entorno, no solo en ella, sino también en sus hijos, lo que la llevó a tomar distancia y contar su historia.

Es así que, el testimonio de Samahara Lobatón expone una dura realidad marcada por la violencia y el miedo. Su decisión de hablar busca visibilizar estas situaciones y generar conciencia. Hoy, su historia refleja un proceso de aprendizaje, donde prioriza su bienestar y el de sus hijos, dejando atrás un entorno dañino.