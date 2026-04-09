Accidente en Alto de la Alianza deja a deportista hospitalizada y familia exige justicia por presuntas fallas en diligencias

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente de tránsito mantiene en estado delicado a una adolescente de 13 años en el distrito de Alto de la Alianza. La menor fue atropellada por un camión cuando salía de sus clases de vóley, sufriendo fracturas en ambas piernas y múltiples lesiones que la mantienen actualmente hospitalizada.

Padre de familia: "Quiero que se haga justicia"

El padre de la menor, Erasmo Apaza Aguilar, visiblemente afectado, relató que presenció el momento exacto del atropello.

"Es muy doloroso volver a recordar ese momento, yo vi tal cual cómo ocurrieron los hechos. Solo pido que esto no quede impune y quiero que se haga justicia por el gran daño que han causado a mi familia", declaró.

Asimismo, explicó que su hija fue trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde fue intervenida quirúrgicamente. No obstante, su estado de salud continúa siendo delicado.

"Le han reconstruido la pierna, pero aún no hay un diagnóstico definitivo. Lo que más preocupa es el tobillo izquierdo y el daño en el músculo. No sabemos cómo evolucionará", agregó.

Estado de salud

De acuerdo con Apaza Aguilar, la menor presenta desgarros severos y heridas expuestas que requirieron una limpieza profunda antes de ser suturadas. Además del impacto físico, la familia teme por las secuelas emocionales que pueda afrontar.

"Mi hija está muy afectada, no solo físicamente. Ella ama el vóley y hoy no podrá ni caminar por un tiempo. Su recuperación será larga y dolorosa", indicó.

Actualmente, la menor permanece internada en el área de Cirugía - Traumatología, mientras los médicos evalúan su evolución en los próximos días.

Retrasos en diligencias

La familia también denunció presuntas irregularidades en el proceso policial. Según Erasmo Apaza, la reconstrucción de los hechos, programada para las 9:00 a.m., fue postergada sin previo aviso.

"Nos dijeron que sería a las 9:00 a.m., luego a las 11:00 a.m., pero nunca llegaron. Nadie nos da una explicación. Queremos que esto se esclarezca", sostuvo.

Además, cuestionó versiones difundidas en redes sociales que responsabilizan a la menor.

"Es totalmente falso que mi hija estaba distraída. Yo estuve ahí y vi todo", enfatizó.

Sin contacto del conductor

Hasta el momento, la familia no ha recibido comunicación directa del conductor implicado. Solo se ha activado el seguro del vehículo, pero no se ha brindado ningún apoyo adicional.

"No hay ninguna responsabilidad directa del chofer hacia nosotros", señaló Apaza.

El conductor permanece detenido mientras continúan las investigaciones, aunque podría quedar en libertad en las próximas horas si no se formalizan cargos en su contra.

El accidente menor grave también ha generado una fuerte carga económica para la familia, debido al prolongado proceso de recuperación que deberá afrontar la menor.

"No será cuestión de semanas, sino de mucho tiempo. Necesitamos apoyo para cubrir todo lo que viene", expresó Erasmo Apaza Aguilar.

Finalmente, la familia reiteró su pedido a las autoridades para que el caso no quede impune.

"Solo queremos justicia. Este accidente menor grave ha cambiado la vida de mi hija y de toda nuestra familia", concluyó el padre de familia.