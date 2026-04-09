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En extrañas circunstancias

Terrible hallazgo en Tacna: empresaria desaparecida fue encontrada sin vida y enterrada en su propia casa

La empresaria había dejado de comunicarse con su familia el pasado 25 de marzo.

Empresaria desaparecida fue hallada sin vida en su propia casa
Empresaria desaparecida fue hallada sin vida en su propia casa Foto: composición

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 09/04/2026

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Una empresaria que había sido reportada como desaparecida en Tacna varios días atrás fue hallada sin vida al interior de su vivienda, donde permanecía enterrada debajo de las escaleras.

Terrible hallazgo en Tacna

La víctima se trata de Daisy Rosana Rojas Quinta, una mujer sexagenaria que se encontraba con paradero desconocido desde el pasado 25 de marzo, fecha en que dejó de tener contacto con sus familiares.

Según reportaron medios locales, la empresaria se había comunicado por última vez con su círculo familiar y allegados mediante mensajes de WhatsApp aproximadamente a las 8:40 de la mañana de aquel día.

El misterio de su paradero llegó a su fin cuando un familiar de la víctima decidió acercarse a su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Elena, en el Cercado de Tacna. Al notar que había permanecido cerrada con llave por varios días, pidió ayuda a un cerrajero y logró ingresar a su interior, encontrando sus pertenencias en desorden.

Sin embargo, el detalle más impactante que descubrieron fue una estructura inusual de cemento situada debajo de las escaleras del inmueble cubierta con cemento. Tras la alerta, las autoridades intervinieron y confirmaron el hallazgo del cadáver.

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Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen ni las circunstancias del deceso, que se encuentra en materia de investigación por el Ministerio Público.

Estado de emergencia en Tacna

La criminalidad golpea cada rincón del país. En respuesta, en la provincia de Tacna, el Gobierno ha ampliado por 60 días calendario el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata.

Esta medida excepcional fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 051-2026-PCM, publicado este jueves 9 de abril, con el objetivo de mantener el control del orden interno y la participación de las Fuerzas armadas en zonas de intervención

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En este contexto particular, quedarán suspendidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Mientras tanto, para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Una vez más, el crimen en Tacna se cobra otra víctima. En esta ocasión, se trató de la empresaria Daisy Rosana Rojas Quinta, quien había sido reportada como desaparecida.

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