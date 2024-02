¡Alarmante! Reportan intoxicación masiva de trabajadores agrícolas en Chepén

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad reportó el segundo día consecutivo de una intoxicación masiva de trabajadores agrícolas por inhalación de gases de productos químicos de fumigación en la empresa agrícola Cerro Prieto en Chepén.

Cinco ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Ministerio de Salud han sido despachadas hacia el lugar. Además, la compañía de Bomberos N ° 45 y el equipo de Gestión de Riesgo de Desastres de Chepén también están siendo movilizados hacia la zona.

Como se recuerda, el jueves 1 de febrero, 180 empleados sufrieron las consecuencias de inhalar gases provenientes de productos químicos utilizados en la fumigación. Esto ocurrió mientras estaban trabajando en los campos de cultivo de arándanos. Las personas afectadas experimentaron síntomas como enrojecimiento ocular, dolor abdominal, de cabeza y en las piernas.

Nueve de ellos fueron llevados al Hospital de Chepén, y después de ser estabilizados, siete fueron trasladados al hospital de EsSalud en la ciudad. Los restantes fueron enviados de vuelta a sus hogares.

A través de un comunicado envía el último jueves, la empresa señaló que se dispuso a todo el equipo de Bienestar Social y Salud Ocupacional para la atención, observación y seguimiento de los pacientes. Sin embargo, en ninguna parte, se explican las causas por las que se dio la intoxicación masiva.

"Estábamos ingresando a trabajar y al parecer habían terminado de fumigar. De pronto no podíamos respirar, los ojos se pusieron rojos. Sentí mareos, dolor de cuerpo, dolor de piernas. Ahora ya me siento algo mejor, pero aún me duele las piernas", expresó una de las trabajadoras afectadas.