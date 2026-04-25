Allanamiento y detención por robo agravado y receptación: Fiscalía ejecuta operativo y captura a investigado en Tacna

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un megaoperativo de allanamiento con descerraje y detención preliminar se ha desarrollado en múltiples inmuebles en los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín tras una denuncia por robo y receptación agravada.

Operativo en tres distritos

Un reciente operativo fue ejecutado por el Primer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitió la captura preliminar por siete días de un varón identificado como Cristhian V. C., investigado por el presunto delito de receptación agravada.

La intervención se desarrolló de manera simultánea en viviendas ubicadas en los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín, con la participación de diversas unidades policiales como Servicios Especiales, Policía Antirrobos, Criminalística, la División de Investigación Criminal (Divincri), Acciones Tácticas y otras dependencias especializadas. Durante las diligencias de allanamiento y descerraje, se incautaron diversos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes especializados como parte de la investigación.

Denuncia e investigación

El caso se remonta al pasado 14 de marzo de 2026, cuando dos ciudadanos denunciaron haber sido interceptados en las inmediaciones del centro comercial "Polvos Rosados" por sujetos que se hicieron pasar por integrantes del "Grupo Terna". Cabe recordar que, las víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego, golpeadas y obligadas a subir a una camioneta negra, donde les robaron sus pertenencias antes de abandonarlas en la calle Arias y Aragüez.

Las pesquisas permitieron identificar que el detenido, quien trabaja en un puesto del centro comercial Siglo 2001, conocido como "La Cachina", habría recibido equipos celulares robados. Uno de estos dispositivos fue vinculado directamente con una de las víctimas mediante el código IMEI.

Evidencias clave

El Ministerio Público sustentó el pedido con pruebas como el seguimiento GPS del equipo sustraído, el reconocimiento fotográfico de los agraviados y el análisis de cámaras de videovigilancia que permitieron reconstruir la ruta de la camioneta utilizada en el asalto.

El fiscal Emyl Quispe precisó: "En cumplimiento de un mandato judicial, personal fiscal y policial ejecutó la detención preliminar por siete días, así como el allanamiento con registro domiciliario, descerraje e incautación de bienes vinculados al caso".

Asimismo, las autoridades no descartan la participación de otros implicados, entre ellos un efectivo policial que ya habría sido plenamente identificado y que es buscado por su presunta participación en el delito.