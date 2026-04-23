Desborde y basura cerca de canal de río generan alerta ambiental en Leguía

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El desborde del canal del río Uchusuma y la acumulación de basura en sus alrededores han generado una seria alerta ambiental en la avenida Collpa, en el sector de Augusto B. Leguía, tras lo ocurrido la noche del martes 21.

La situación dejó residuos esparcidos a lo largo de la vía, afectando tanto a peatones como a conductores que transitan por la zona hasta este miércoles 22.

Según reportes de vecinos, el problema se originó por la acumulación de desechos sólidos en el canal, lo que provocó su colapso y posterior desborde. Botellas, bolsas plásticas y otros residuos terminaron dispersos en varios tramos de la avenida, evidenciando la falta de limpieza y mantenimiento en el lugar.

"Hasta ahora nadie viene a recoger la basura. Esto ya es un foco infeccioso y puede afectar la salud de todos", señaló un vecino, visiblemente preocupado por las condiciones en las que permanece el sector tras el incidente.

Residuos a lo largo de la vía

Durante un recorrido por la zona, se constató que, a unos 200 metros más abajo en el carril de bajada, la misma situación se repitió. Restos de plástico, platos descartables y botellas rodean el canal, junto a zonas donde el agua aún permanecía estancada tras el desborde.

Asimismo, aproximadamente 50 metros antes de llegar al sector conocido como "La Y", se registró un aniego que invadió una calle de trocha en intersección con la avenida Collpa. En este punto, los vehículos circulan con dificultad, tomando precauciones para evitar accidentes.

Municipalidad responde

Ante la problemática, la subgerente de Protección Ambiental y Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Tacna, Ana Katiuzka Aroca País, se pronunció sobre lo ocurrido y exhortó a la población a asumir responsabilidad.

"Estamos interviniendo en dos puntos de la avenida Collpa. Es responsabilidad de cada vecino y de los regantes. No hay conciencia sobre no botar botellas y plásticos", manifestó.

Finalmente, recordó que este canal es utilizado para regadío, por lo que su contaminación agrava aún más la alerta ambiental. "Es lamentable que, justamente en el Día de la Tierra, ocurran este tipo de situaciones. Caminemos hasta encontrar un tacho de basura para evitar estos problemas", concluyó.