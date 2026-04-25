Choque entre dos autobuses dejó más de 20 heridos: Accidente bajo investigación

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque de dos autobuses dejó más de 20 heridos, de acuerdo a los últimos reportes de la policía. El accidente se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas que dieron origen al incidente vial.

Accidente frente al Pentágono: Dos autobuses chocaron

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús de la línea Fairfax Connector y otro de OmniRide chocaron en la Metro Access Road, al sur del Pentágono, en Arlington, Virginia, alrededor de las 7:20 a.m., del último viernes 24 de abril.

Según confirmó la Oficina de Comunicaciones Corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, la colisión se produjo en un momento de alto flujo de personal que ingresa a las instalaciones del Departamento de Guerra.

Asimismo, se dio a conocer que el accidente dejó al menos 23 heridos, entre ellos 10 miembros del Departamento de Guerra, lo que generó una rápida movilización de equipos de emergencia en la zona. Al menos 18 afectados fueron llevados a hospitales cercanos para valoración médica, mientras que el resto recibió atención en el lugar del impacto.

"Aproximadamente a las 7:20 de la mañana de hoy, un autobús de Omni Ride y un autobús de tránsito de Fairfax Connector colisionaron en la vía de acceso al metro. 23 pasajeros resultaron heridos. 10 de los 23 heridos son personal del Departamento de Guerra", se lee en el comunicado obtenido por Fox News.

Investigan causas del choque de autobuses en EE. UU.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas exactas del choque, la vía de acceso al metro permanece bajo vigilancia y control de tráfico. Las autoridades estadounidenses anunciaron que desplegarán esfuerzos para determinar las responsabilidades del accidente.

WATCH: Two Metro buses collide head-on near the Pentagon in Arlington, Virginia; 18 injured.pic.twitter.com/iaBGEIZczR — Resist Wire (@ResistWire) April 24, 2026

Otro accidente: Choque dejó varias víctimas en Ecuador

Una tragedia en Ecuador dejó en luto a tres familias. De acuerdo al ECU 911 Samborondón, en el kilómetro 44 de la vía a la Costa, sector El Cristal, en el municipio de Guayaquil, un autobús con pasajeros a bordo chocó contra un camión cisterna (tanquero), dejando 28 personas lesionadas.

Asimismo, el accidente dejó tres personas fallecidas. Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas vienen realizando las investigaciones respectivas para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia en la vía e identificar las responsabilidades del caso.

Es así como un nuevo incidente internacional generó preocupación. Un accidente de autobús ocurrido el viernes por la mañana cerca del Pentágono dejó 23 heridos, entre ellos 10 miembros del personal del Departamento de Guerra, según un comunicado de la Oficina de Comunicaciones Corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono.