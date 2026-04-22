Región Puno soportará fuertes precipitaciones durante las próximas 24 horas: Conoce las provincias en alerta

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en la zona del altiplano del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso por tu seguridad.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan fuertes lluvias en las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Loreto, Moquegua, San Martín, Tacna y Ucayali.

No obstante, según el Senamhi, las precipitaciones de moderada intensidad (nivel naranja) se registrará en la región Puno, más precisamente en las provincias de: Azángaro, Lampa, Melgar, Puno y San Román.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) localizadas de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y de moderada a fuerte intensidad en la sierra sur, principalmente durante la tarde y la noche. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra sur.

Del mismo modo, se esperan lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro, con mayor incidencia en la selva alta del norte, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

Para la costa se prevén lloviznas, así como niebla y neblina, principalmente en la zona central y sur, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra sur se prevé precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) localizados de moderada a fuerte intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, y señala rutas de evacuación pic.twitter.com/XE0oD0QXwS — Senamhi (@Senamhiperu) April 22, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.