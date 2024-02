Arequipa: Gestión del Gobernador regional Rohel Sánchez pretende comprar patrulleros a casi S/ 300 mil

Ha pasado más de un año desde que Rohel Sánchez asumió las riendas del Gobierno Regional de Arequipa y ahora un nuevo escándalo envuelve a su gestión, pues lejos de deslindar de presuntos actos de corrupción, pretende adquirir patrulleros presuntamente sobrevalorados bajo la modalidad del IOARR.

En declaraciones a la prensa, el consejero Miguel Ángel Linares Riveros recordó que, en diciembre del 2023, el GRA intentó adjudicar la compra de 25 patrulleros al consorcio "Virgen de Chapi".

El equipo de Exitosa accedió en exclusiva a cinco resoluciones firmadas por el gerente de Infraestructura Alfredo Zirena Uria, que aprueba la ejecución de los IOARR para adquirir patrulleros destinados a las comisarías de Chivay, Ocoña, Arcata, Andagua y Cabanaconde por S/298,000 soles cada vehículo.

El costo de los patrulleros se elevó en más de 100,000 soles a diferencia del año 2021 cuando el exgobernador Elmer Cáceres intentó comprar una flota de camionetas con similares características y bajo la misma modalidad para fortalecer la seguridad ciudadana.

En diálogo con Exitosa, el abogado especialista en temas municipales, Jorge Sumari Buendía, explicó que la adquisición de los patrulleros es "irregular", debido a que se fraccionó la compra.

En esa misma línea, el gerente Regional de la Contraloría en Arequipa, Hugo Alonso Ponce Cámara, apuntó que la obtención de la flota de unidades para la policía a través de la modalidad de IOARR pierde legalidad porque el gobierno regional pretende elaborar un expediente para cada patrullero.

"Esto no es una obra. La lógica te dice que no deberías tratarla como obra (...) No es que no sea legal, no es lo más eficiente porque es una compra y podría ser tratado como una adquisición masiva de activos", dijo a nuestro medio