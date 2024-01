Arequipa: Niño de 8 años muere electrocutado porque rozó cable expuesto en su vivienda

22/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un niño de 8 años falleció electrocutado la tarde del último sábado tras recibir una descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto en el exterior de su vivienda, en Arequipa.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho sucedió a la altura del mirador Santa Cruz de Lara, primera etapa en Socabaya. El menor se habría encontrado jugando a las afueras de su casa cuando encontró el delgado cable, que le pareció inofensivo en un inicio.

Sin embargo, este se encontraba energizado; por lo que, al rozar con su cuerpo, el pequeño perdió la vida inmediatamente. Según se informó, este no era un cable de transmisión eléctrica, sino de internet.

Niño muere electrocutado

El menor fue hallado al medio día del 20 de enero, aún con signos vitales. Inmediatamente, sus familiares lo llevaron a un centro de atención primaria de EsSalud; sin embargo, no lo quisieron atender. El establecimiento de salud alegó que no contaban con especialistas y, por ello, no lo podían ayudar.

Desde el lugar, tuvieron que trasladarse hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, en un lapso de aproximado de 50 minutos. El niño falleció a los 10 minutos de haber ingresado.

Los familiares piden justicia por la situación en la que perdió la vida el pequeño. Y es que señalan que su muerte se habría producido a raíz de un descuido de una empresa de telecomunicaciones.

"Quiero justicia para mi hijo. A todos los responsables para que puedan pagar por todos los daños y perjuicios que me han hecho. Yo estoy corriendo con los gastos. He pedido ayuda y necesito que hagan justicia por mi hijo, nadie me lo va a devolver", expresó la madre del pequeño.

Descargos

Osinergmin llegó hasta el lugar de los hechos y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Según las declaraciones de la madre del pequeño, le están pidiendo pruebas para investigar a fondo lo ocurrido con el energizado cable de internet.

Exitosa se comunicó con SEAL, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, para que brinde respuestas sobre está situación. Señalaron que tienen autorización para alquilar los postes para poder instalar otro tipo de cables. De esa manera, existirían empresas de telecomunicaciones que usan los cables de SEAL.

Ellos responsabilizan a la empresa GoTel S.A.C. de haber utilizado su poste para instalar cables. En la utilización del poste, habrían dañado un conductor que provocó una interrupción en el aislamiento eléctrico.

Es así como el cable terminó electrocutado a un niño de ocho años luego de que el pequeño rozara su cuerpo con este.