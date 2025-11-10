San Isidro: Auto atropella violentamente a joven que intentaba cruzar la avenida Javier Prado

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado viernes 7 de noviembre, el cruce de las avenidas Javier Prado con Las Flores fue lugar de un violento atropello donde una joven resultó herida. Incluso, la víctima pudo haber sido embestida por un segundo vehículo, pero este logró frenar a tiempo evitando lo que pudo ser una tragedia en San Isidro.

Joven fue atropellada cuando intentaba cruzar la avenida Javier Prado

Era alrededor de las 11 de la mañana cuando esta joven mujer intentó traspasar una de las avenidas más transitadas de todo Lima Metropolitana. Sin embargo, un auto negro evitó su cometido al embestirla violentamente.

Gracias a las cámaras de seguridad del distrito se logra observar el momento exacto del impacto que la hizo volar por varios metros cayendo al pavimento, muy cerca de la acera. Por suerte, una camioneta blanca se percató del suceso y frenó a tiempo antes de impactar nuevamente contra la víctima.

Por suerte, la mujer logró reponerse algunos segundos del fuerte golpe y solo unos minutos después llegaron agentes del serenazgo de la Municipalidad de San Isidro para socorrerla. El personal paramédico presentó una profunda herida en la parte izquierda de su cráneo, además de diversas contusiones en el cuerpo.

Una ambulancia se hizo presente en la escena y, luego de venderle gran parte de la cabeza, la trasladaron hacia una clínica local donde viene recuperándose de sus lesiones.

Conductor fue arrestado y llevado a la comisaria

Agentes de la Policía Nacional del Perú también acudieron al llamado de emergencia para dar inicio a las diligencias de rigor. Estos detuvieron al conductor llevándolo, junto a su vehículo, hasta la comisaría de San Isidro.

Ahí, los efectivos evaluarán la responsabilidad del chofer de este auto negro el cual estuvo cerca de causa una tragedia. Además, se conoció que el sujeto implicado pasó por el dosaje etílico de rigor para descartar cualquier posibilidad.

Es importante precisar que este no es el primer incidente similar que ocurre en esta vía de alto tránsito por lo que Exitosa estuvo hace unos días en el distrito de La Molina constatando la dificultad de los peatones para poder cruzarla. Incluso, señalaron que algunos pasos de zebra han sido borrados para darle prioridad al tránsito vehicular.

De esta manera, una joven resultó herida tras ser atropellada en los cruces de las avenidas Javier Prado con Las Flores en San Isidro. Por suerte, la mujer no presenta lesiones mayores, pero el conductor del vehículo fue detenido para las diligencias de rigor.