La Libertad: Empresario se salva de morir tras fallar arma de sicario que intentaba arrebatarle la vida

Se salvó de milagro. Un empresario vivió un momento de desesperación luego de que dos sicarios lo atacaran en el distrito de Guadalupe, en La Libertad, en las inmediaciones de su negocio, pero un golpe de suerte impidió que le arrebataran la vida.

Empresario se salva de morir

El último miércoles, alrededor de las 7 y 20 de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta una empresa la cual está ubicada en la localidad de Ciudad de Dios, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad.

Uno de los delincuentes, descendió del vehículo con un arma en mano y se dirigió al interior del local, específicamente hacía la oficina principal, en el que se encontraba el hombre de negocios, dueño del recinto.

Este facineroso estaba vestido con una polera de color negro y sin mediar palabra apuntó directamente al hombre que tras ello solo atinó a levantar sus manos como reacción al ver su vida en peligro y en señal de redención.

Tras ello, el empresario, que se encontraba mirando su computadora, volteó y se percató de la presencia del tipo por lo que reaccionó para defenderse, mientras que este sujeto solo atinó a retroceder.

Sin embargo, las cámaras de viodeovigilancia del centro de trabajo, evidenciaron el preciso momento en que el sicario se encontraba a punto de dispararle a quemarropa al hombre, pero el arma se trabó ocasionando que la víctima resultara ilesa.

Acción policial

Tras el fracaso de este atentado, el delincuente salió corriendo hacía exteriores de la empresa en donde lo esperaba su cómplice y juntos escaparon en la motocicleta en la que llegaron al lugar.

Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron al negocio y procedieron a acordonar la zona e iniciaron diligencias y recoger evidencia que permita identificar la ruta de estos criminales.

Cabe señalar que, también los peritos de criminalística revisaron las huellas que se hallaron en la oficina y en la puerta del local. Por su parte, la víctima fue puesta bajo resguardo policial.

Como podemos ver, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo (La Libertad), un empresario se salvó de morir en el interior de su empresa, luego de que un delincuente entrara a su oficina para dispararlo, sin embargo, no logró su cometido debido a que su arma se trabó y por ende la víctima resultó ilesa.