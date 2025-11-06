Ica: PNP desarticuló banda criminal por extorsionar a mototaxista: Exigía dinero a cambio de devolverle su unidad

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Ica, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una presunta banda criminal que tenía atemorizaba a un mototaxista. Tres sujetos fueron detenidos por extorsionar al transportista, exigiéndole una suma de dinero a cambio de devolverle su herramienta de trabajo.

Vehículo había sido robada

Los presuntos ladrones le habían robado la mototaxi al ciudadano y posteriormente, le mandaron mensajes extorsivos, en los que le pedían un determinado monto para regresarle la unidad menor. La víctima decidió interponer una denuncia, por lo que se iniciaron las diligencias para dar con los responsables.

Efectivos del grupo Terna realizaron la intervención en el cauce de La Achirana, jurisdicción del distrito de La Tinguiña. Los tres capturados pertenecerían a la organización criminal denominada 'Los Rápidos de la Achirana', que se dedicaría al robo de este tipo de unidades y a otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como Erick Arnaldo Pérez Requena (46), conocido como 'Negro' (con antecedente), de nacionalidad venezolana. Antonio Danyelo Aybar Hernández (22), alias 'Toro'; y Jefferson Caysahuaca Braco (21), alias 'Cholón', ambos peruanos.

Objetos de los presuntos extorsionadores.

Su modus operandi constaba en trasladarse en dos motos lineales, identificar su objetivo y llevárselo. Así ocurrió con este caso, con el mototaxista que estacionó su vehículo para realizar algunas actividades y al regresar, se dio cuenta de que no estaba. Al momento de la detención, los agentes notaron que la puerta había sido forzada.

De acuerdo al general Leiby Huamán Daza, estos individuos no solo robaban mototaxis, sino también motocicletas y celulares. En ese sentido, el trabajo de inteligencia del grupo Terna realizado en zonas con alto índice de robos, permitió dar con sus paraderos y proceder con la intervención.

Modalidad se ha vuelto común en Ica

La región sureña ha visto casos similares en los últimos meses, según el general Huamán Daza, quien aseguró que esta modalidad se ha vuelto frecuente. Usualmente, los perjudicados son personas que se dedican al transporte público mediante mototaxis.

"El robo de vehículos menores tiene dos objetivos: desmantelarlos para la venta de autopartes o extorsionar a los propietarios. En este caso, los sujetos buscaban obtener dinero negociando la devolución de la mototaxi", comentó Huamán Daza.

Agentes del grupo Terna desarticular una banda criminar por extorsionar a un mototaxista a cambio de devolverle su unidad. Con el éxito del operativo, se detuvo a tres sujetos, dos peruanos y un venezolano, que estarían implicados en el robo del vehículo y de otros delitos.