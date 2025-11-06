Terror en Chosica: Sicarios acaban con la vida de colectivero dentro de su vehículo en Ñaña

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque en contra de transportistas ocurrió alrededor de la 13:30 horas del jueves 6 de noviembre en el distrito de Lurigancho-Chosica. Según la información preliminar, dos sicarios abordo de una motocicleta habrían propiciado los disparos en contra del colectivero.

Atacan a colectivero en Chosica

A plena luz del día, un nuevo asesinato estremeció a Ñaña cuando dos criminales atentaron en contra de un colectivero cuya identidad aún no ha sido confirmada. La zona del ataque fue identificada la entrada de 'La Era', cercano a la Universidad Unión.

El conductor del vehículo habría recibido tres proyectiles de bala que terminaron con su vida instantáneamente. Se presume que se encontraba en la zona recogiendo pasajeros cuando los criminales lo interceptaron para efectuar los disparos.

En la información preliminar indican que los sujetos cayeron de la motocicleta , sin embargo, lograron escapar sin rumbo conocido.

Según un video, se informa que el chofer conducía el vehículo con placa CFI-604 que ofrecía el servicio de colectivos brindados a usuarios de la zona de Ñaña hacia la zona de Las Torres en Santa María de Huachipa. La minivan baleada sería identificada como el número 33.

Personal de serenazgo de la municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica se acercaron a a la zona para cercar la zona del crimen. Posteriormente, agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) se acercaron al lugar del ataque.

Investigación se encuentra en curso

Según las declaraciones de un vocero de la municipalidad de la jurisdicción, los dos sujetos que cometieron el acto serían de nacionalidad venezolana. Tras cometer el acto, los sicarios huyeron. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el Plan Cerco, sin embargo, no se logró identificar a los criminales.

Tras la primera verificación de la zona, se encontró cuatro casquillos de bala de 9 milímetros. Los detalles siguen del caso siguen en investigación.

"Hemos preguntado a los familiares pero todavía no quieren dar los nombres, eso lo está manejando la policía y todavía estamos en proceso de identificarlo. Estamos esperando a los peritos en la escena del crimen, al médico legista y al fiscal de turno", indicó el vocero Marquiño.

Vecinos de la zona denuncian que los crímenes quedan impunes. Además, señalaron que no hay presencia de cámaras de videovigilancia en la zona para que se pueda identificar con mayor celeridad a los criminales.