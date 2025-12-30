Iquitos: Voraz incendio consume varias viviendas en el distrito de Belén

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un siniestro en la selva a días de fin de año. Este martes 30 de diciembre, un incendio de gran magnitud arrasó con varias viviendas en el asentamiento humano 15 de Noviembre, en el distrito de Belén, en Iquitos.

Viviendas incendiadas y múltiples robos a vecinos

La emergencia se originó aproximadamente a las 3 a.m., donde aproximadamente 16 viviendas fueron sido consumidas por parte de las llamas del voraz incendio. El Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar, pero se encontró con ciertas dificultades para su labor.

Según declaró a Exitosa el Comandante de Bomberos, Manuel Rosas, el ingreso a este asentamiento humano fue incómodo por la zona truncada e irregular de la calle Las Flores.

"Fue muy complicado el ingreso de las cisternas. Es más, necesitábamos que un par de ellas ingresen donde estamos. Sin embargo, la inestabilidad del suelo hacía que sea inaccesible", comentó.

Rosas también señaló que cuentan con una unidad que se encontraba varada en primera instancia, lo que representó una "falencia" para los bomberos y el trabajo que realizan. "La extensión de manga nos impedía un poco el tema de la presión", agregó.

Según el oficial, las posibles causas de este siniestro serían una vela olvidada o un corto circuito.

Cerca de las 6 de la mañana, el incendio pudo ser "totalmente controlado" y se continuaron realizando trabajos de remoción, enfriamiento e toda la zona para poder dar por terminado el trabajo y garantizar que las personas se encuentren seguras.

Ante esta situación, se pudo conocer que algunos sujetos aprovecharon para poder llevarse las pertenencias de algunas familias, como balones de gas, cocina y otros productos más.

"No podía sacar ni mis animales. La gente venía y se llevaba nuestras pertenencias, en vez de venir a auxiliar. Hemos sido víctimas de robo", manifestó una vecina.

La mujer hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan acudir al lugar con ayuda y medidas de protección.

Bomberos controlan incendio tras dificultades

Tres horas después del incendio, personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Belén colocó una cinta de seguridad en la zona siniestrada, además de haber realizado el empadronamiento respectivo.

Las causas del siniestro aun se desconocen y son materia de investigación. En tanto, la emergencia dejó una gran cantidad de personas damnificadas. Un vecino señaló que sus animales, destinados a su cena de Año Nuevo, quedaron calcinados.

"Lo más importante que podía haber es rescatar a mi familia, a mis hijos que estaban descansando. El resto de mis cosas se quemaron", indicó.

