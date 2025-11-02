Ministro del Interior dispone nuevas medidas contra la inseguridad ciudadana tras ataque a un bus en Chorrillos

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al último atentado contra una unidad de transporte público, la noche del sábado 1 de noviembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, dispuso que se intensifiquen los operativos y el control territorial policial en Chorrillos y los distritos aledaños.

Como se recuerda, un bus de la "línea 52", más conocida como la 'T', recibió cinco impactos de bala en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Producto del ataque delincuencial, el conductor recibió un tiro en la pierna, encontrándose fuera de peligro; mientras que, los dos pasajeros que estaban al interior del vehículo están a salvo.

Anuncian reforzamiento de la presencia policial en la zona

Tras conocerse el lamentable incidente y en plena declaratoria de estado de emergencia por 30 días debido al incremento de la inseguridad ciudadana en Lima y Callao, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) se apersonó a la Comisaría PNP Villa en Chorrillos, a fin de coordinar las acciones pertinentes que permitan la rápida captura de los hampones.

En ese sentido, dispuso que se redoble la presencia policial en los puntos críticos de la jurisdicción para salvaguardar la seguridad de los transportistas, usuarios y ciudadanos en general. "Toda la Policía está trabajando. Se han desplegado unidades especializadas y estamos reforzando el control territorial en zonas críticas", indicó.

🚨 #AHORA | En la Comisaría PNP Villa, en #Chorrillos, el ministro Vicente Tiburcio supervisa el trabajo policial tras el lamentable ataque a un bus de transporte público, coordinando acciones para dar con los responsables y reforzar la seguridad en la zona. pic.twitter.com/Ei69WuVKqF — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 2, 2025

En la previa, el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, se constituyó en el lugar de los hechos para supervisar las acciones policiales. Asimismo, peritos de Criminalística llegaron al punto para realzar sus diligencias, según ley, con la finalidad de esclarecer el hecho que se produjo minutos antes de las 7:00 p. m. del sábado 1 de noviembre.

Paro de transportistas para el 4 de noviembre

En diálogo con Exitosa, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), ratificó que este martes 4 de noviembre van a paralizar el 100 % de las empresas de Lima y Callao, en rechazo a los continuos ataques criminales que sufre este sector.

"Van a parar el 100 % de todas las empresas porque los que han acordado esta paralización son empresas de transporte no son gremios (...) es la única forma de decirle al Gobierno que reaccione, nuestra vida ya no vale nada"

Del mismo modo, reafirmó que uno de los orígenes a tanta impunidad en favor de la delincuencia son las denominadas "leyes pro crimen" que aprobó el Congreso de la República en el último año.

De esta manera, los transportistas llevarán a cabo un nuevo dentro de 48 horas, mientras que desde el Mininter aseguran que fortalecerán la presencia policial en los puntos más críticos de Chorrillos y los distritos aledaños.