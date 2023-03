Bebé que fue lanzada contra la pared por su madre en el Alto Trujillo podría ser adoptada

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el Día de la mujer, la Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión de La Libertad, doctora Vanessa Blas Villar, informó a través de Radio Exitosa que, la pequeña bebe de tan solo 5 meses que fue lanzada contra la pared por su madre en el distrito Alto Trujillo, se encuentra ya adoptada en su nuevo hogar, la Aldea Infantil Santa Rosa, ubicada en Qurihuac, provincia de Trujillo, sin embargo, lamentó que hasta la fecha ningún familiar la reclamó ni la visitó.

"La bebé gracias a dios está bien y en buenas condiciones en la Aldea Infantil Santa Rosa, no ha sido solicitada ni visitada por algún familiar, ella está a cargo del Gobierno Regional La libertad, se cubren costos de sus gastos como pañales, alimentación, atención médica, ropa, etc. La pequeña ya cumplió 5 meses, es muy activa, llegó tranquila y se le está haciendo estimulación temprana, no tiene ningún problema. Ya se acostumbró a su madre sustituta e interactúa con su nueva familia" informó la funcionaria.

La adopción

La doctora Vanessa Blas, alertó que la bebe podía ser adoptada si es que el Poder Judicial no le devuelve la custodia a su progenitora, por ahora todo está en manos de un juzgado, informó que actualmente hay muchas familias que buscan adoptar a un nuevo ser querido.

"La niña podría pasar a adopciones si el juzgado no la devuelve con su madre, el proceso es largo, pero, las familias que quisieran adoptarlo también podrían solicitarlo a través del mismo juzgado, sería un trámite mucho más rápido, repito, si una familia desea adoptar, se le hace más fácil ir a solicitarlo directamente al juzgado que tenga a cargo el caso del menor", indico.

Según la funcionaria, en la Aldea Infantil, recientemente dos niñas que estaban bajo su cuidado, transcurridos 4 años regresaron a con sus familias, pero aclaró para ello suceda, los familiares deben demostrar que han cambiado y los cuidarán con responsabilidad.

"Hago un llamado al Poder Judicial para que se aceleren estos casos de pequeños que deben ser adoptados o para que regresen con sus familias, ellos no pueden esperar mucho, precisamente esa solicitud se lo hice a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que estuvo en nuestra Aldea la semana pasada", indicó la gerente.

Otro caso

La Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión de La Libertad, informó a través de Exitosa, que el mismo día que ingreso la bebe violentada por su madre, también llegó hasta la Aldea infantil una pequeñita de 4 años, la que también se encuentra ya adaptada a su nueva familia.

"Su mamá tenía problemas de retardo mental y tenía problemas de prostitución y la pequeña era llevada por su madre a lugares de dudosa reputación exponiéndola a múltiples peligros, pero ya la tenemos bajo custodia, la niña pasó por revisión del médico", declaró.

Dato:

Actualmente en la Aldea Infantil Santa Rosa, hay 39 niños albergados, de los cuales el 40 % son hombres y 60 % niñas.

Respecto al personal a cargo, la mayoría son mujeres, solo hay 4 hombres que equivale 10 % del total de personal a cargo de los niños.