Betssy Chávez: Vecinos denuncian constantes ataques por parte del perro de la expremier en Tacna

En Tacna, vecinos denunciaron constantes ataques por parte del perro de la expremier Betssy Chávez, asegurando que la situación se ha vuelto cada vez más peligrosa e insostenible debido a que nadie tiene control sobre el animal de raza rottweiler.

El corresponsal de Exitosa en Arequipa entrevistó a una de las víctimas de la mascota de la expresidenta del Consejo de Ministros, afirmando que el hecho tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, cuando fue en busca de su pequeño perrito, que se había escapado de su vivienda a raíz de la detonación de pirotécnicos.

"Yo estaba saliendo a recoger a mi perrito porque ese día hubo mucha pirotecnia, mi perrito estaba inquieto, nervioso, es de raza mestiza, y como yo vivo colindando con una circunvalación de doble vía, me da miedo que lo atropellen, por eso yo salí detrás de él. Cuando me lo estaba llevando, fue ahí que la mamá de Betssy estaba saliendo de su casa y el rottweiler vio a mi perro y de frente fue a atacarlo", declaró en un primer momento.

Enseguida, explicó que el enorme can la empujo con tanta fuerza que, en un primer momento, casi la hizo caer. Ello con la aparente intención de que soltara a la mascota que llevaba en brazos.

Debido a la intensidad del ataque, el animal terminó lastimando tanto a ella como a su perrito, que fue el que se llevó la peor parte al ser tomado por el cuello.

"Ahí es cuando yo he luchado, he tratado de cargar a mi perrito y el rottweiler me ha empujado con la finalidad de que suelte a mi perrito (...) ahí es donde lo agarró del cuello a mi perrito", agregó.