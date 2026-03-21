Combi atropella a menor en bicicleta y se da a la fuga: Familia de víctima pide ayuda para identificar a conductor

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo accidente vehicular ha causado conmoción en el distrito de Cayma (Arequipa). En esta ocasión, un menor que se encontraba a bordo de una bicicleta fue impactado, violentamente, por una combi, cuyo conductor lejos de detenerse a auxiliarlo, huyó con rumbo desconocido. Pasajeros tampoco habrían reaccionado ante el accidente.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el trágico hecho ocurrió en horas de la noche del último viernes 20 de marzo, exactamente en la octava cuadra de la avenida Bolognesi, en Cayma. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento del accidente, lo que serviría para identificar la placa del vehículo.

En el video, se visualiza el instante en que la combi de transporte urbano informal transitó por dicha vía cuando de pronto el menor aparece en escena e impacta violentamente con el vehículo que iba a una velocidad considerable.

Luego de haberse producido el fuerte impacto, el conductor de la combi no pensó en detenerse para auxiliar a la víctima, por el contrario, solo atinó a fugar del lugar. Aquello también fue captado por las cámaras que siguieron su recorrido hasta cierto tramo.

Familia pide ayuda para identificar conductor

El menor quedó tendido en la pista y si bien tenía movilidad, no pudo ponerse de pie debido al fuerte choque. Por ello, la familia de la víctima viene pidiendo ayuda a los vecinos de la zona con la finalidad de que ayuden a identificar al conductor de la combi y así se pueda dar con su detención.

Cabe mencionar que, según sus familiares, el menor había salido de casa a bordo de su bicicleta para jugar y fue en el momento en que el menor retornaba a su vivienda cuando ocurrió el accidente. Según se conoció, el vehículo no tendría los permisos correspondientes para brindar el servicio de transporte urbano; sin embargo, se encontraba trasladando pasajeros.

No se conoce estado de salud del menor

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del menor que, no fue atendido de inmediato por el chofer de la combi, que tenía pasajeros a bordo. Tampoco se sabe si es que los mismos pidieron que se detenga para que verificaran el estado del menor.

Es así como, la familia del menor viene pidiendo ayuda a los vecinos para que identifiquen al conductor que impactó su vehículo contra un niño que se encontraba a bordo de su bicicleta en Cayma.